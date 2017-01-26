Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko

Резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково» Ivideon объявил о выпуске обновления «Ivideon Кассы». В личном кабинете Ivideon для бизнеса появилась возможность подключить кассовые системы iiko: просматривать события с касс и их видеозаписи. Пока решение нацелено на автоматизацию ресторанного бизнеса, но в ближайшее время появятся другие сферы и кассовые системы.

Среди клиентов Ivideon более 250 ресторанов, которые используют видеонаблюдение как инструмент обеспечения безопасности, оценки качества обслуживания и даже как средство привлечения клиентов (например, у сети пиццерий «Додо Пицца»). Но большинству ресторанов, баров или кафе интересно прежде всего комплексное решение, позволяющее автоматизировать контроль работы заведения: и видеонаблюдение, и кассовую систему.

Николай Коваленко, менеджер продукта «Ivideon Кассы», сказал: «Осознав необходимость интеграции с кассовыми аппаратами, мы решили идти дальше систем видеонаблюдения. Мы изучили существующие на рынке решения и выяснили, что для малого бизнеса они недоступны, хотя именно ему важно минимизировать потери. Эти решения сложны и требуют больших вложений прямо на старте. Локальный сервер обойдется от 30 000 рублей, лицензия — от 10 000 рублей, плюс необходимо заложить средства на обслуживание системы и зарплату оператора, который будет отслеживать кассовые события и соотносить их с видео вручную».

Решение «Ivideon Кассы» позволяет сэкономить на внедрении и обслуживании всей системы благодаря облачной архитектуре. Ivideon с помощью софта iiko мониторит события с кассовых терминалов, используя при этом облако для хранения видео и информации о событиях. Все данные можно посмотреть из любого браузера в личном кабинете Ivideon с интуитивно понятным интерфейсом. Если нужно посмотреть только видео кассового события — можно сделать это через приложения для iOS или Android.

Кассовые события полностью интегрированы с видеорядом — не нужно сводить операции с видео вручную по времени. Данные с кассовых терминалов передаются сначала на сервер iiko c установленным ПО Ivideon, потом — в облако Ivideon, где они синхронизируются с видеозаписями с камер.

Решение «Ivideon Кассы» быстро разворачивается, не требует больших стартовых затрат. Для ресторанов, где уже установлены кассовые аппараты с iiko, потребуется только установка камеры, ежемесячная абонентская плата 990 руб. за лицензию iiko и от 150 руб. за сервис Ivideon для 1 камеры. Не нужны дополнительные сервера.

Следующий этап в разработке решения «Ivideon Кассы» — интеграция с кассами «Штрих-М» для ритейла и системами других производителей. На весну 2017 года запланирован второй релиз «Ivideon Кассы», в котором появится автоматическое обнаружение нарушений: пользователь будет получать уведомления о потенциальном мошенничестве, которые можно будет просмотреть и в формате ежедневных/еженедельных отчетов.

Ольга Аврясова, проектный менеджер IT-кластера Фонда «Сколково», сказала: «Видеонаблюдение – неотъемлемая функция в современных магазинах, ресторанах и других местах обслуживания людей. С помощью видеонаблюдения осуществляется не только контроль за посетителями и персоналом, но и за кассовыми операциями. Вместе с тем для малого бизнеса, все имеющиеся на рынке системы интеграции видеонаблюдения с кассовыми операциями являются нерентабельными вследствие своей высокой стоимости. Разработанное компанией Ivideon решение позволяет внедрить подобное решение по цене, доступной даже самому малому предприятию. Достичь функционала, отвечающего самым высоким требованиям, но при этом не требующего серьезных материальных вложений со стороны клиента, стало возможным благодаря разрабатываемой резидентом Фонда «Сколково» системы облачного видеонаблюдения».