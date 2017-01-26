«Элинс» защитился от утечек с помощью DeviceLock

«Научно-технический центр Элинс» внедрил DeviceLock — решение компании «Смарт Лайн Инк» — с целью обеспечения контроля корпоративных устройств и предотвращения утечек данных. Об этом CNews сообщили в «Смарт Лайн Инк».

За последние 5 лет в зеленоградской компании «Научно-технический центр Элинс», занимающейся разработкой и производством техники для жёстких условий эксплуатации, произошел стремительный рост числа сотрудников до 800 человек. Отдел комплексной безопасности, учитывая риски информационной безопасности, разработал ряд регламентирующих документов по работе пользователей в информационной среде предприятия, соответствующих ГОСТам по защите информации и действующему законодательству, внедрил комплекс рекомендаций стандартов Банка России и международных стандартов по обеспечению ИБ.

«До внедрения DLP-системы не было регламентов по действиям сотрудников. Внедрение одного компонента стало поводом для разработки решений по защите остальных каналов утечки информации. Были созданы регламентирующие документы как для администраторов, разграничивающие их полномочия и ответственность, так и для пользователей, — рассказала Ксения Ускова, главный специалист по анализу информационной безопасности «Элинс». — Данные документы вошли в комплекс документов общей политики информационной безопасности. Для решения задачи контроля устройств был выбран продукт DeviceLock».

В ходе выбора решения для контроля устройств отдел комплексной безопасности «Элинс» рассматривал ряд конкурентных решений и остановил свой выбор на DeviceLock как отвечающем ряду критериев — достаточно простой в разворачивании, прозрачная реализация функций, быстрое реагирование технической поддержки, соотношение качества и цены.

«Рассматривались и другие решения, но DeviceLock по сравнению с ними содержал большее количество функций и оказался более простым в разворачивании. Процесс проектирования, развёртывания и настройки DLP-решения на базе DeviceLock был реализован собственными силами, тестирование проводили на специальной тестовой площадке с рабочими местами, — добавила Ксения Ускова. — В процессе внедрения специалисты плотно работали с технической поддержкой, реакция была быстрой, предлагаемые решения включали в себя даже специально созданные для нас сборки. Ни одно наше обращение не осталось без ответа, без решения. По итогам внедрения DeviceLock был усилен контроль использования съёмных носителей».