DEAC инвестирует 10 миллионов евро в строительство нового дата-центра

Оператор дата-центров Северной Европы DEAC объявил о завершении проектирования третьего центра обработки данных (ЦОД) в Риге, запуск которого запланирован на начало 2018 г. Как рассказали CNews в компании, после запуска в эксплуатацию нового дата-центра, у компании не будет равноценных конкурентов в Латвии. Таким образом компания планирует укрепить свою позицию лидера в Балтии и усилить свое влияние в качестве международного поставщика услуг предприятиям в странах СНГ, Европы и в США.

Инфраструктура нового дата-центра будет соответствовать международному стандарту Tier III и позволит вместить 400 серверных стоек. Таким образом общее количество стоек DEAC в Риге вырастет с 330 до 730. В основе данного стратегического шага лежит стремительный рост количества заказчиков из России и стран СНГ.

«С подведения электролинии мощностью 4 МВт мы завершили первый этап строительства объекта. Дата-центр спроектирован в соответствии со стандартом TIER III, который предусматривает минимальный показатель доступности - 99,98%», – отметил СЕО компании DEAC Андрис Гайлитис. «Портфель и количество клиентов растет, наше географическое расположение крайне актуально для клиентов из России, к тому же рынок Азии переориентируется в сторону прибалтийских стран, где DEAC лидирует как с точки зрения инфраструктуры, так и опыта работы на экспортных рынках. Месторасположение DEAC также идеально в качестве транзитной точки трафика или для развёртывания резервных дата-центров для выхода на европейский рынок. Существующая инфраструктура компании позволяет уже сегодня разворачивать на своих мощностях ИТ-проекты высокого уровня, a запуск нового дата-центра позволит и в дальнейшем предоставлять клиентам необходимые вычислительные ресурсы без ограничений, что является очень важным критерием при выборе поставщика IТ-услуг.»

Проект третьего центра обработки данных (ЦОД) в Риге выполнен на самом высоком уровне, где учтены самые передовые технологии. Они обеспечат эффективное использование электроэнергии при любом уровне загрузки серверного зала, безопасность оборудования и бесперебойную работу систем. Отличительной особенностью центра является расширение инфраструктурной платформы для эффективной работы телекоммуникационных операторов, радио и традиционного телевидения, а также онлайн-ТВ.

Благодаря вводу третьего дата-центра, новые мощности позволят сократить затраты, повысить надежность, увеличить общую безопасность и эффективность, все это предоставит возможность DEAC привлечь проекты глобальных корпораций, реализовывая их на платформе нового ЦОДа.