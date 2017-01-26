Acer представила универсальный ноутбук-трансформер для учебы

Компания Acer представила новый ноутбук-трансформер Acer TravelMate Spin B1 (B118), разработанный специально для сферы образования. На нем предустановлена операционная система Windows 10 Pro, и он работает в четырех режимах, специально предназначенных для учебы. Ноутбук-трансформер с диагональю экрана 11,6 дюйма прочен и портативен. Мощный заряд батареи позволяет использовать ноутбук целый день — и на занятиях, и дома, сообщили CNews в Acer.

С новинкой можно работать в: режиме стенда и презентации — незаменимы для совместной работы; режиме планшета — подойдет для практического занятия или экскурсии; режиме ноутбука — во всех остальных случаях. Устройство оснащено экраном Full HD или сенсорным экраном HD2, удобным при просмотре веб-страниц и работе с приложениями, отметили в компании.

Ноутбук TravelMate Spin B1 создан в расчете на длительный срок службы и, по словам представителей Acer, требует минимум затрат на обслуживание. Так, резиновая окантовка оберегает устройство от случайных повреждений, а экран способен выдержать прямое давление до 60 кгс. Кроме того, влагозащищенная клавиатура сохраняет работоспособность после попадания на нее до 330 мл воды. Особая система дренажа под клавиатурой и сенсорной панелью отводит жидкость от внутренних компонентов. Ноутбук также оснащен замком Kensington, поэтому при необходимости его можно надежно закрепить, например, на парте.



Ноутбук-трансформер TravelMate Spin B1

TravelMate Spin B1 может работать от батареи до 13 часов, поэтому во время учебы не придется отвлекаться на подзарядку. Заряда с избытком хватит и для дневных занятий, и для выполнения домашних заданий. Процессоры Intel Pentium 2 и видеокарта Intel HD Graphics обеспечивают высокую производительность ноутбука. Его эргономичная клавиатура Chiclet приятна на ощупь и позволяет без ошибок печатать вслепую, а сенсорная панель Precision Touchpad обеспечивает удобную навигацию, мгновенный отклик и поддерживает жесты Windows 10.



Шарниры обеспечивают поворот дисплея на 360°

С помощью цифрового пера с поддержкой Windows Ink можно писать конспекты, редактировать документы Microsoft Word, работать в различных программах и рисовать. Нажав всего одну кнопку на пере, прямо с заблокированного экрана можно открыть Microsoft OneNote.

Программа Acer TeachSmart позволяет учащимся и преподавателям общаться при помощи сигналов. Программа взаимодействует с цветовыми индикаторами на крышке ноутбука. Это сигналы для преподавателя, например, «выдайте учебный материал», «тест выполнен» или «хочу выйти из аудитории».

Быстрое двухполосное подключение 2x2 MIMO 802.11ac позволяет всегда оставаться на связи со школьной или университетской сетью. Периферийные устройства подключаются к ноутбуку по беспроводной связи Bluetooth 4.0, через два порта USB 3.0, один порт USB 2.0 и один порт HDMI. К разъему 3,5 мм можно подсоединить наушники, а встроенное устройство для чтения карт SD позволяет делиться файлами.

Приобрести новый ноутбук Acer TravelMate Spin B1 для учебы или для бизнеса можно будет со второго квартала 2017 г.