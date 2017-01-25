Tele2 представил коммуникационную платформу «Другие правила»

Tele2 анонсировал новую коммуникационную платформу «Другие правила». Как рассказали CNews в компании, оператор изменил свой слоган и фирменный стиль, а также первым на российском телеком-рынке дал возможность абонентам пакетных тарифов переносить неиспользованные минуты и интернет-трафик на следующий месяц.

Новый слоган Tele2 – «Другие правила». Компания будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни, а также сосредоточится на клиентском сервисе.

Одновременно с запуском новой концепции Tele2 представляет новый продукт: минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются абонентом в первую очередь. Услуга бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».

Партнером по созданию новой коммуникационной платформы Tele2 является международное креативное агентство McCann Moscow. Разработкой визуального стиля занималось международное агентство интегрированных коммуникаций Grey.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Запуск новой коммуникационной платформы прежде всего обусловлен новой бизнес-стратегией Tele2. Одна из ключевых целей стратегии – стать лучшей сервисной компанией на российском рынке. Чтобы достичь этого, наши продукты и услуги должны быть выгодными, простыми и честными. Мы будем активно развивать разнообразные цифровые партнерские сервисы и делать это все максимально быстро. Мы создаем альтернативу существующим решениям на рынке и стремимся улучшить качество жизни потребителей мобильной связи. Мы уверены, что новая коммуникационная концепция поможет донести наши сообщения до абонентов. Другие правила – это не просто слова: каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений».