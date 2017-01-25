«Ростелеком» на Ямале обновил условия участия в проекте «Забота»

Интернет-провайдер страны «Ростелеком» представил обновленные условия своего участия в социальном проекте «Забота». Региональный проект «Забота» направлен на финансовую помощь жителям, принадлежащим к социально уязвимым категориям населения, которая выражается в предоставлении скидок разной величины на товары и услуги компаний-участников, сообщили CNews в «Ростелекоме».

В социальный проект «Ростелеком» вступил в 2015 г. За это абонентами компании по специально разработанным для проекта тарифным планам стали более 700 жителей округа. Основной объем абонентов приходится на следующие города: Лабытнанги, Муравленко, Салехард, Тарко-Сале, Новый Уренгой и Ноябрьск (в порядке убывания).

Как отметил первый заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников, в непростое для страны время к «Заботе» продолжают присоединяться предприниматели.

«“Забота” дает реальную экономию семье — это и скидка на продукты питания, и на услуги, и на телефонию. И проект оказывает поддержку тем категориям населения, которые в ней нуждаются. В первую очередь, так проявляется социальная позиция партнеров “Заботы”, их отношение к земле и людям, которые на ней живут. Я уверен, проект будет расти», — сказал Ситников.

«Традиционно Ямал отличается от многих других регионов страны курсом на внимательное отношение к социальной поддержке населения, и “Ростелеком”, как социально-ответственная компания, также не игнорирует этот вектор, — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Константин Третьяк. — Мы обновили условия участия в проекте “Забота”, проанализировав запросы на наиболее популярные услуги компании. Основным отличием от предыдущего пула является возможность получения скидки на пакеты из 2-х и 3-х услуг “Ростелекома”, а также впервые скидка будет предоставляться на одну из самых популярных наших услуг — “интерактивное телевидение”. На услугу “домашний интернет” введена прогрессирующая скидка от 50 до 140 рублей в зависимости от выбранного абонентом тарифного плана».

Дисконт по социальной карте «Забота» будет предоставлен при предъявлении карты и документов, подтверждающих льготы, в офисах компании как новым клиентам, так и существующим абонентам. Предложение не распространяется на услуги (пакеты услуг), подключенные в рамках акций и маркетинговых мероприятий.

Социальный проект «Забота» реализуется в автономном округе при поддержке Губернатора и Правительства Ямала. В округе выдано 43 тыс. 889 карт. Обеспеченность дисконтами составляет 57% от общего числа граждан, имеющих право на получение карты.