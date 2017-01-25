Расширение Oracle Cloud Platform поможет создавать и развертывать высокопроизводительные приложения

Oracle представила новые расширения платформы Oracle Cloud Platform, которые повышают ее привлекательность для клиентов, переносящих критически важные бизнес-приложения в облако. Как рассказали CNews в компании, впервые в отрасли Oracle анонсировала 2 важнейшие новинки: доступность облачного сервиса Oracle Database Cloud Service, работающего на базе «чистого» (bare metal) физического сервера, и новые возможности облачных сервисов по решению вычислительных задач, балансировке нагрузки и хранению данных. Обе новинки реализованы на одной и той же современной высокопроизводительной платформе IaaS с малым временем отклика.

Теперь Oracle Cloud Platform обеспечивает дифференцированную производительность базы данных на каждом уровне масштабируемости и предоставляет глубоко интегрированные IaaS-возможности для организаций любого размера, облегчая им разработку, тестирование и развертывание критически важных бизнес-приложений в облаке.

«Эти инвестиции в Oracle Cloud Platform создают идеальную среду для разработки, тестирования и масштабирования приложений, использующих Oracle Database или сторонние СУБД. Мы предлагаем клиентам наиболее всеобъемлющий подход к миграции в облако и ускорению реализации их бизнес-стратегий, — отметил Томас Куриан (Thomas Kurian), президент Oracle по разработке продуктов. — Oracle предоставляет самый богатый и разнообразный выбор облачных сервисов реляционной СУБД, которые полностью совместимы с приложениями, развернутыми непосредственно на предприятии клиентов. Тем самым, мы значительно упрощаем клиентам перемещение их корпоративных рабочих нагрузок в облако».

Облачный сервис Oracle Database Cloud Service, реализованный на основе как виртуализированных вычислительных ресурсов, так и высокопроизводительных физических «чистых» (bare metal) серверов, идеально подходит для разработки, тестирования и развертывания корпоративных приложений. Недавно анонсированный Oracle Database Exadata Express Cloud Service предлагает клиентам недорогой, полностью управляемый облачный сервис, который является наилучшим решением для разработчиков, бизнес-аналитиков и также для организаций среднего размера. Oracle Database Exadata Cloud Service обеспечивает беспрецедентную производительность для критически важных рабочих нагрузок транзакционных баз данных и информационных хранилищ. Кроме того, архитектура лидирующей в отрасли инфраструктурной платформы Oracle и уникально дифференцированная сеть позволяют клиентам Oracle запускать Oracle Database на этой современной IaaS-платформе для достижения более чем 50-кратного повышения производительности по сравнению с решением любого из ведущих поставщиков облачных сервисов базы данных.

«mFrontiers предоставляет компаниям и организациям облачный сервис корпоративного класса для управления мобильной средой. Мы убедились, что облачная платформа Oracle Cloud Platform проста и удобна в использовании, и, действительно, обладает необходимой гибкостью для оптимального распределения ресурсов и горизонтального масштабирования в целях поддержки новых клиентов. Особенно нас впечатлила возможность Oracle IaaS масштабировать вверх или вниз производительность Oracle Database без прерывания обслуживания наших клиентов, что является важнейшим условием достижения максимальной эффективности и доступности», — сказал Майкл Оттоман (Michael Ottoman), президент и главный операционный директор компании mFrontiers.

Дальнейшее совершенствование платформы Oracle Cloud Platform позволяет новым IaaS-сервисам расширить поддержку для Web-ориентированных и корпоративных приложений. Oracle IaaS теперь предлагает одно-, двух- и четырехядерные конфигурации виртуальных машин, которые работают в высокопроизводительной программно-конфигурируемой сети Virtual Cloud Network (VCN) с тем же малым временем отклика, что и вычислительные узлы на базе bare metal-серверов, а также блочные тома и объектные хранилища. Все это – впервые в отрасли. Кроме того, новый сервис балансировки нагрузки Load Balancing Service добавляет три профиля выделяемой пропускной способности канала передачи данных – 100 Мбит/с, 400 Мбит/с и 8 Гбит/с – для поддержки разнородного трафика приложений и соответствия требованиям по доступности и безопасности. Другие усовершенствования включают новый профиль блочного хранения данных (емкостью 2 ТБ) и режим шифрования при хранении (или шифрования неактивных данных – encryption-at-rest) для объектного хранилища.

«Oracle Cloud Platform демонстрирует исключительную эффективность с точки зрения цены, прогнозируемости и производительности благодаря экономически выгодной модели оплаты облачного сервиса только за фактически потребленные ресурсы (pay-as-you-go), — отметил Сэм Махалингем (Sam Mahalingam), главный технический директор компании Altair. — Мы рады сотрудничать с Oracle в поставке наших решений для высокопроизводительных вычислений (HPC) на базе Altair PBS Works для Oracle Cloud».