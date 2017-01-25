«Мегафон» стал оператором связи игорной зоны в Сочи

«Мегафон» объявил о начале предоставления услуги мобильной и фиксированной связи компании «Домейн», реализовавшей на всесезонном горном курорте «Горки Город» один из крупнейших в Восточной Европе проект «Сочи Казино и Курорт». Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» предоставил заказчику фиксированный интернет-доступ на скорости 300 Мбит/с и 40 городских номеров для обслуживания пятизвездочного комплекса «Сочи Казино и Курорт», а также 200 корпоративных мобильных номеров для деловых коммуникаций персонала.

Гости первого казино игорной зоны «Красная Поляна» могут узнать все подробности об отдыхе с помощью федеральной «горячей» линии от «МегаФона» 8-800.

«Наша компания уже многие годы успешно сотрудничает с крупнейшими госзаказчиками и бизнес-структурами Сочи, активно содействуя формированию образа комфортного, инновационного и гостеприимного курорта федерального значения. Действующая здесь современная олимпийская инфраструктура «Мегафона», высокая надёжность связи и доступность самого прогрессивного стандарта связи LTE-Advanced со скоростями мобильного интернета до 150 Мбит/с позволяют компании удерживать ведущие позиции на рынке телеком-услуг, - комментирует Анатолий Горбунов, директор Сочинского отделения компании «Мегафон». — Благодаря всем этим преимуществам мы традиционно организуем коммуникации таких крупных и амбициозных проектов как «Сочи Казино и Курорт».

«Сочи Казино и Курорт» - первый пятизвездочный комплекс, объединивший на площади более 30 тыс. кв. м казино, два авторских ресторана, бары, конференц-зал, собственный кабаре-театр и торговые галереи. Общая вместимость казино – до 2 тыс. человек единовременно. Гранд-открытие комплекса состоялось в начале января этого года, инвестиции в проект составили более 4 млрд руб.