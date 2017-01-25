Eset представила ежегодный отчет об уязвимостях Microsoft Windows

Eset представила ежегодный отчет о кибератаках и уязвимостях, обнаруженных в программных продуктах Microsoft Windows. Как рассказали CNews в компании, традиционно большинство уязвимостей Windows приходится на веб-браузеры – 220 брешей было закрыто производителем в 2016 г.

В «слабом звене» предыдущего отчета, Internet Explorer, в отчетный период обнаружено 109 уязвимостей, что в два раза меньше, чем в 2015 г.

В новом Microsoft Edge, браузере по умолчанию в Windows 10, закрыта 111 уязвимость. Важно отметить, что ни одна из уязвимостей Edge не использовалась в 2016 г. в кибератаках до выхода закрывающих обновлений.

В три раза возросло число уязвимостей различных компонентов пользовательского режима Windows – 116 против 30 в 2015 г.

Рейтинг исправлений в в продуктах Microsoft Windows

В целом, в 2016 г. Microsoft закрыла 518 уязвимостей в программных продуктах. Примерно треть этих уязвимостей могла быть использована для удаленного исполнения вредоносного кода в зараженной системе.