В России стартовали продажи нового LTE-смартфона Wileyfox Swift 2 X

Wileyfox (британский бренд смартфонов) объявил о начале продаж в России нового смартфона Wileyfox Swift 2 X. Новинка получила экран с разрешением Full HD и прошивку Cyanogen OS 13.1.4, построенную на базе ОС Android 6.0.1 Marshmallow с последующим обновлением до Android 7, сообщили CNews в Wileyfox.

Диагональ экрана Wileyfox Swift 2 X составляет 5,2 дюйма и является самой широкой в линейке смартфонов Swift. Дисплей с Full HD разрешением 1920 x 1080 пикселей и стеклом 2,5D построен на IPS матрице с использованием технологии ONCELL Full Lamination и отличается широкой цветовой палитрой, высоким уровнем яркости и насыщенности даже в самый солнечный день, рассказали в компании. От мелких повреждений и следов отпечатков пальцев экран защищён олеофобным покрытием и стеклом Gorilla Glass третьего поколения.

Wileyfox Swift 2 X выпускается в двух уже знакомых цветовых решениях: стильный и глубокий Midnight blue и нежный Champagne Gold. Эргономичный корпус с габаритами 148,1 x 73,1 x 8,2 мм и весом в 155 грамм выполнен из матового алюминия.

На задней поверхности корпуса расположен сканер отпечатков пальцев. При использовании смартфона палец владельца ложится непосредственно на сканер, что позволяет мгновенно разблокировать устройство, а также заменить одним нажатием рутинную процедуру ввода паролей в приложениях.

Внешняя камера Wileyfox Swift 2 X с разрешением 16 МП и диафрагмой f/2,2 оснащена фазовым автофокусом и позволяет снимать видео в Full HD разрешении с частотой 30 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП. Wileyfox Swift 2 X оснащён восьмиядерным процессором MSM8937 Qualcomm 430, работающим с тактовой частотой 1,4 ГГц. Оперативная память смартфона — 3 ГБ, встроенная flash-память — 32 ГБ с поддержкой MicroSDXC объёмом до 128 ГБ.

В Wileyfox Swift 2 Х используется новый стандарт USB Type-C 2.0. Плоский и симметричный разъем USB Type-C позволяет подсоединять USB-кабель любой стороной, что делает подключение провода к устройству проще.



Wileyfox Swift 2 X

Смартфон оснащён несъёмным литиевым аккумулятором объёмом 3010 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0, позволяющую заряжать Wileyfox Swift 2 X до 50% всего за 30 минут, указали в Wileyfox.

Wileyfox Swift 2 X оснащён модулями спутниковой навигации GLONASS, GPS и Assisted GPS. Поддержка технологии NFC (Near Field Communication) даёт возможность совершать бесконтактные платежи и подключаться к аксессуарам. Смартфон работает в LTE 4G сетях и оснащён универсальным слотом для двух SIM-карт. Оба слота поддерживают LTE-соединение (Dual SIM Standby).

Модель Wileyfox Swift 2 X поступила в продажу по рекомендованной цене p14 990. Приобрести смартфон можно на официальных площадках бренда ru.wileyfox.com и flystore.ru и в магазинах розничной сотовой связи «Евросеть». На смартфон распространяется один год гарантии от производителя.