Transcend представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса

Transcend Information представила флэш-накопители JetFlash 740 промышленного класса с интерфейсом USB на базе памяти типа SuperMLC. Как рассказали CNews в компании, технология Transcend SuperMLC занимает промежуточную позицию между флэш-памятью типов SLC и MLC NAND: по своей производительности она практически не уступает SLC NAND, но при этом, отличается более оптимальной ценой. JetFlash 740 соответствует спецификации USB 3.1 Gen 1 и отличается доступной стоимостью, демонстрируя, при этом, высокую скорость передачи данных и высокий уровень надежности для промышленных систем.

Инженеры Transcend разработали новую технологию SuperMLC NAND, которая сочетает в себе преимущества флэш-памяти типов Single-Level Cell (SLC) и Multi-Level Cell (MLC), и позволяет при записи одного бита перепрограммировать сразу два бита ячейки MLC, что существенно повышает производительность носителя. Скорость передачи данных, которую демонстрируют флэш-накопители Transcend JetFlash 740, может достигать 120 МБ/с при чтении и 90 МБ/с при записи, что в два раза превышает показатели флэш-памяти типа MLC.

Флэш-накопители Transcend JetFlash 740 отличаются долговечностью и способны выдержать до 30 тыс. циклов записи/стирания, показывая в десять раз более высокую надежность, чем носители на основе памяти MLC NAND. Выполненный по технологии COB (Chip On Board), накопитель JetFlash 740 заключен в высококачественный металлический корпус и надежно защищен от пыли и брызг, оставаясь, при этом компактным, что делает его идеальным решением для эффективного копирования данных в сложных условиях эксплуатации на промышленных предприятиях.