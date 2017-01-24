Softprom by ERC пополнила свою продуктовую линейку сервисами от Amazon Web Services

Компания Softprom by ERC, ИТ-дистрибьютор, и компания Amazon Web Services, специализирующаяся на предоставлении облачных сервисов, объявили о начале партнерских отношений. Как рассказали CNews в Softprom by ERC, в рамках данного партнерства компании предоставляется право на оказание квалифицированных услуг клиентам по проектированию и разработке архитектур на платформе AWS, а также управлению ими.

В целом продуктовая линейка Softprom by ERC пополнилась следующим набором сервисов от Amazon Web Services для предоставления различных услуг: файловый хостинг, инфраструктура в «облаке», предоставление вычислительных мощностей как для бизнес-задач, так и для разработчиков и многое другое.

Платформа Amazon Web Services позволяет регулировать (увеличивать или уменьшать) используемые компанией мощности в течение нескольких минут, а не часов или дней. Благодаря этому клиент платит только за реально используемые ресурсы, что позволяет всегда располагать необходимыми инструментами для работы, а также оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру и персонал в компании любого масштаба.

Сотрудничество с Softprom by ERC предоставляет возможность клиентам получить квалифицированную поддержку при построении и управлении инфраструктурой в «облаке», а также возможность оплаты сервисов по безналичному расчету в местной валюте, с предоставлением официального пакета бухгалтерских документов, отметили в компании.

В ближайшее время Softprom by ERC планирует также предоставить возможность автоматического биллинга для партнеров и конечных пользователей.