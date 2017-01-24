Samsung приступила к распространению ОС Android 7.0 Nougat

Компания Samsung Electronics начала распространение операционной системы Android 7.0 Nougat на смартфонах Galaxy S7 и Galaxy S7 edge. Пользователи получат доступ к новым функциям и улучшениям, повышающим удобство использования устройств. Также обновление ускоряет загрузку приложений и новых версий системного программного обеспечения, сообщили CNews в Samsung Electronics.

Так, в пользовательском интерфейсе операционной системы произошли следующие изменения. Панель быстрого доступа теперь имеет лаконичный дизайн: из иконок первого уровня были удалены заголовки. Иконки второго уровня, в свою очередь, были организованы в разделы по девять штук, благодаря чему нужное приложение стало проще найти. Запустить поиск по смартфону или интернету можно прямо с панели быстрого доступа с помощью встроенной функции S Finder. Уведомления в новой ОС поддерживают функцию прямого ответа и сгруппированы так, чтобы информация отображалась более наглядно.

Размер окон приложений теперь лучше адаптируется к режиму разделенного экрана. Функция всплывающих окон при этом поддерживает еще пять приложений, которые можно открыть на разделенном экране, что дает пользователям доступ к семи программам одновременно.

Новые режимы работы позволяют оптимально использовать смартфон. Оптимизированный режим, к примеру, подходит для ежедневного использования и может продлить время работы аккумулятора или увеличить скорость устройства, в то время как игровой режим предлагает возможности установщика игр и игровых инструментов. Режим развлечений повышает качество звука и изображения, а высокоэффективный режим включает максимальные настройки дисплея, рассказали в Samsung Electronics.

Samsung Pass выполняет позволяет авторизоваться в браузере Samsung Internet и теперь работает на Galaxy S7 и S7 edge. С Samsung Pass владельцы смартфонов смогут заходить на ряд сайтов и в некоторые приложения, сканируя отпечатки пальцев. В ближайшем будущем данная функция также начнет поддерживать мобильные банковские сервисы.

По информации компании, в течение первого полугодия в ряде стран Android 7.0 Nougat будет распространяться на следующих устройствах: Galaxy S6, Galaxy S6 edge и S6 edge Plus, Galaxy Note5, Galaxy Tab A с S Pen, Galaxy Tab S2 (с поддержкой LTE), Galaxy A3 и Galaxy A8. Функции, инструменты и приложения, совместимые с Samsung Pass, могут варьироваться в зависимости от страны в связи с различиями в нормативных и правовых средах.