NEC представила новые дисплеи серии P и V на базе Raspberry Pi

NEC Display Solutions объявила о выпуске новых широкоформатных дисплеев серии P и V. Как рассказали CNews в компании, линейки профессиональных дисплеев MultiSync для Digital Signage и презентаций пополнилось шестью моделями. Новые дисплеи поддерживают платформу NEC Open Modular intelligence (OMi), позволяя создавать специализированные решения Digital Signage. Для реализации полностью интегрированных решений в эти дисплеи можно легко встраивать вычислительные модули Raspberry Pi или встраиваемые компьютеры - Open Pluggable Specification (OPS) Slot-in PC.

В каждую серию дисплеев входит по три модели с диагональю экрана от 40 до 55 дюймов (P404, P484, P554 и V404, V484, V554). Дисплеи подходят для предприятий розничной торговли, сферы досуга и музеев, а также могут применяться в качестве корпоративных информационных стендов, для вывода информации на транспорте, в ресторанах быстрого обслуживания и в других общественных местах.

Благодаря высокой яркости дисплеев серий P и V предприятия могут демонстрировать качественную информацию, превосходно читаемую даже при ярком свете. У моделей серии V яркость дисплея составляет от 500 нит, обеспечивая четкое воспроизведение в условиях интенсивного внешнего освещения. Высокий уровень яркости 700 нит серии P также гарантирует видимость при любых условиях освещения. Дисплеи обеих серий оснащены антибликовым покрытием для уменьшения отражения.

Тобиас Августин (Tobias Augustin), старший менеджер по продуктовой линейке широкоформатных дисплеев NEC Display Solutions Europe, отметил: «В настоящее время многие отрасли ищут способы усовершенствования своих решений Digital Signage и использования более развитых приложений. Возможность модульного расширения дисплеев серии P и V как раз и позволяет этого добиться. Готовые к будущим приложениям, данные дисплеи предоставляют компаниям гибкие способы модернизации и расширения функциональности – это можно сделать в любое время с помощь опций NEC в виде OPS Slot-in PC, вычислительных модулей Raspberry Pi или сигнальных интерфейсов для вывода контента и использования компьютерных функций».

Дисплеи MultiSync серии P и V обеспечивают улучшенные характеристики изображения благодаря ядру SpectraView Engine – решению для стабилизации цвета, которое в дисплеях флагманской серии P реализует полное управление яркостью, цветами, однородностью изображения и параметром гамма для надежного получения точной картинки. Кроме того, сочетание высоких характеристик цветопередачи, больших углов просмотра и аппаратно калибруемых 12-разрядных таблиц LUT (Look Up Tables) дает пользователя преимущества согласованного и точного рендеринга, например, при продвижении бренда и привлечении внимания клиентов.

Новые широкоформатные дисплеи просты в инсталляции и использовании, рассчитаны на эксплуатацию в режиме 24/7 и применение критически важных приложений. С помощью бесплатного программного обеспечения NaViSet Administrator 2 компании могут централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

Новые широкоформатные дисплеи NEC серии P и V будут продемонстрированы на стенде NEC Display Solutions 5-R24 в рамках выставки ISE, которая пройдет в Амстердаме с 7 по 10 февраля 2017 г.