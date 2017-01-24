Минкомсвязи: услуги связи в России становятся одними из самых дешевых в мире

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что в рейтинге 2016 г. «Индекс готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия заняла второе место в мире по уровню доступности услуг сотовой связи и десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа (ШПД) в интернет, на один пункт опередив США, которые заняли 11 место. «Индекс готовности к сетевому обществу» опубликован на сайте ВЭФ.

По данным «Индекса готовности к сетевому обществу» за 2016 г. Россия по уровню доступности цен на услуги связи также опередила целый ряд крупных развитых стран мира. Так, согласно рейтингу, цены на услуги сотовой связи в России оказались ниже, чем в Индии, где цены на мобильную связь связи из-за высокого уровня конкуренции традиционно считаются одними из наиболее низких в мире. В том же рейтинге Финляндия заняла 12 место, Германия — 27-е, Корея — 35-е. Россию в рейтинге доступности цен на услуги связи опередил только Гонконг, который по площади сопоставим с Москвой, а по населению отстает от Москвы более чем в два раза.

На фоне позитивных изменений на рынке мобильной связи, цены на услуги ШПД сохранились на весьма привлекательном уровне. В 2016 г. Россия по итогам рейтинга опередила Японию, которая заняла 21 место, Францию (37-е), Грецию (47-е). Для сравнения, цены на услуги ШПД в странах БРИКС остаются достаточно высокими: Бразилия — 14 место, Индия — 36-е, ЮАР — 61-е, Китай — 68-е.

РФ участвует в «Индексе готовности к сетевому обществу» с 2012 г. За пять лет Россия продвинулась в рейтинге на 15 мест — с 56 по 41.