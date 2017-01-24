«Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino

«Логика бизнеса» («АйТи») выпустила новую версию решения «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino. Как рассказали CNews в компании, в решение включена новая функциональность, которая позволяет расширить возможности и повысить производительность пользователей СЭД.

Всего в новой версии добавлены 94 функциональные доработки и внесены 53 исправления. Среди основных нововведений реализована возможность консолидации изменений в документе на этапе согласования, создан новый механизм сравнения документа в графическом и текстовом форматах с помощью «движка» ABBYY ScanDifFinder (SDK). Улучшенная система оповещения уведомит пользователя о получении нового задания, даже если СЭД не запущена. Также доработан новый интерфейс мобильной версии СЭД и добавлена консолидация изменений.

В жизненном цикле обработки документа, например, на этапе его согласования, участвует большое количество рецензентов, каждый из которых вносит свои изменения. Новая функциональность позволяет автоматически объединить все изменения в один файл.

Новый модуль «Сравнение документов» на базе технологии ABBYY ScanDifFinder (SDK) автоматически находит различия в версиях документа и выделяет все изменения в тексте. Использование такой функциональности снижает риски подписания некорректной версии документа и упрощает работу всех сотрудников, взаимодействующих с контрагентами, — юристов, финансистов, менеджеров по продажам и др.

Пользователь может сопоставить оригиналы и копии документов в любой комбинации поддерживаемых форматов, как текстовых, так и графических (например, *.doc и *.jpeg, *.tiff, *.pdf), и получить список всех найденных отличий в удобном представлении. Сотрудники компании избавляются от необходимости полностью и «вручную» проверять договоры, счета-фактуры и другие документы, за счет чего скорость обработки документов повышается в несколько раз, а ошибки, неизбежно возникающие при ручной проверке, исключаются.

Оперативное информирование пользователя о новых заданиях в системе электронного документооборота повышает эффективность работы. Теперь пользователь получит уведомление о новой задаче, даже если СЭД не открыта.

В мобильной версии СЭД реализована функциональность обсуждения, дополнительного согласовани, делегирования, подписки на документ, кнопки вынесения решений и типовой этап исполнения для всех типов документов.

«Новая функциональность реализована в соответствии с пожеланиями заказчиков и направлена в основном на улучшение взаимодействия системы с пользователем, — сказал Кирилл Соколов, руководитель практики IBM Notes/Domino «Логики бизнеса». — Мы надеемся, что эти изменения значительно упростят работу с документами тысячам пользователей нашей СЭД»