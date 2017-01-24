«Корус Консалтинг СНГ» готовится к запуску сервиса «Корус ОФД»

«Корус Консалтинг СНГ» получил программно-аппаратный комплекс «АК-сервер» (HSM) для шифрования и дешифрования документов, поступающих с контрольно-кассовой техники (ККТ), а также проверки и формирования фискальных признаков. Об этом CNews сообщили в компании «Корус Консалтинг СНГ».

Таким образом, от получения в ФНС разрешения на обработку фискальных данных «Корус Консалтинг СНГ» отделяет один шаг — экспертное заключение на соответствие технических средств требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

Подключение к сервису «Корус ОФД» начнется в самое ближайшее время, а уже сейчас на сайте компании выложены тарифные планы и форма заявки на обслуживание, указали в «Корус Консалтинг СНГ».