Ford-Werke GmbH внедряет решение Infor SCE и технические приложения в облачном пространстве на территории Европы

Компания Infor, поставщик программных приложений с облачным и локальным развертыванием для различных сфер бизнеса, объявила о внедрении решения Infor SCE для организации складского хозяйства в 7 странах Европы на площадках производителя автомобилей Ford. Программное обеспечение с облачной разверткой Infor обеспечит автоматизацию процесса перемещения грузов между 10 кросс-докинговыми центрами Ford, тем самым оптимизировав использование человеческих и материальных ресурсов, сообщили CNews в Infor.

У компании Ford есть действующие кросс-докинговые центры в Германии, Италии, Франции, Испании, Чехии, Венгрии и Великобритании. На своих складах, например, в Кёльне или Зарлуи, компания ежедневно принимает сотни грузовиков с товаром, а сотрудники местной службы логистики должны обработать их всего за полтора дня для обеспечения бесперебойных поставок. Рабочие процессы на складах требуют идеальной координации для своевременной доставки деталей на заводы конечной сборки. Хранение деталей на промежуточных складах вблизи производственных линий (так называемых торговых площадок) предусматривается в течение не более 12 часов — после этого они поочередно используются в процессе сборки, рассказали в компании.

Все выполняемые в центрах отправки заказов процессы необходимо перевести в цифровую форму. Infor SCE будет принимать предварительные уведомления о поставках — в частности, о графике поставок и количестве товара. Грузоотправители станут получать уведомления о точке выгрузки и соответствующем временном интервале. После приемки все уведомления о доставке будут сканироваться и использоваться в кросс-докинговых процессах согласно плану поставки. Более крупные грузы для различных заводов конечной сборки будут распределяться по специально выделенным зонам для подготовки к отправке.

Информация о поврежденных паллетах или проблемах обработки будет передаваться в систему складского управления Infor в виде цифровых отчетов в ходе процедуры возврата. Повреждения необходимо будет зарегистрировать при помощи фотосъемки и направить собранную информацию поставщику для разрешения проблемы на электронном уровне, что позволит сразу инициировать последующую поставку.

По информации Infor, процессы последовательного сканирования в таких центрах обеспечивает быструю и точную обработку деталей, зачастую — без промежуточного хранения. На основании данных сканирования с подсобной площадки производится погрузка, информацию о которой экспедитор получает в виде электронного уведомления. После получения уведомления из зоны погрузки Infor SCE направляет уведомление об отправленном грузе заводу конечной сборки.

Помимо оптимизации рабочего процесса в целом, программное обеспечение делает цепь поставок более прозрачной. Ford может отслеживать выполнение заказов в режиме реального времени и, следовательно, проактивно реагировать на возможные проблемы с поставками.

Кроме того, система управления складами оптимизирует работу сотрудников служб логистики. Типовые процессы помогают персоналу новых поставщиков услуг быстро разобраться с этим решением. Использование во всех центрах отправки заказов единого программного обеспечения позволит количественно оценивать процессы и их КПД, проводить контроль, сравнение и оптимизацию на любом из участков.

«В автомобильной промышленности наступил переходный период. Сегодня мы должны оптимизировать получение прибыли с использованием уже существующих моделей, чтобы подготовиться к эре электромобилей, — заявил Майкл Вейдел, директор по управлению поставками в Infor, Германия. — Производители автомобилей должны объединить своих поставщиков и провайдеров услуг по логистике в логистические сети для повышения эффективности работы и снижения затрат в цепи поставок. Для организации такого сотрудничества можно использовать облачные приложения, например, Infor SCE. Уже скоро Ford сможет оценить повышение прозрачности и рентабельности своих кросс-докинговых центров на территории Европы».