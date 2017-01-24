Axoft начинает сотрудничество с RCNTEC по СХД «Полибайт»

Axoft и RCNTEC объявили о заключении дистрибуторского соглашения, в рамках которого Axoft будет продвигать новый продукт — систему хранения данных «Полибайт» (международное название - Resilient Cloud Storage). Как рассказали CNews в компании, сотрудничество Axoft и RCNTEC позволит расширить число пользователей СХД «Полибайт» и повысить узнаваемость продукта в среде поставщиков IT-решений и сервисов.

Соглашение инициировано в связи с ростом интереса к СХД, вызванным, в свою очередь, подписанием в 2016 г. «Пакета Яровой» и общим курсом страны на импортозамещение. Динамику спроса подтвердили и аналитические агенства. Так, по данным IDC, с начала 2016 г. российский рынок СХД демонстрировал рост в денежном выражении: +7,1% в первом квартале, +23,2% — во втором, +3,8% — в третьем.

По мнению Axoft, СХД «Полибайт» будет наиболее востребована среди заказчиков государственного, банковского, телекоммуникационного и промышленного секторов. На фоне конкурентов решение отличается оптимальным соответствием «цена-качество»: продукт соответствует требованиям Минкомсвязи; собирается в России на собственных производственных мощностях вендора, что даёт не менее чем 20% преимущество в стоимости; в решении реализована новая концепция «горизонтального масштабирования», которая обеспечивает гибкое наращивание мощностей от нескольких терабайт до сотен петабайт.

Axoft наращивает экспертизу по направлению СХД и готов предоставлять партнерам сопутствующие сервисы: продуктовый и технический консалтинг, финансовую и маркетинговую поддержку. Также вместе с вендором дистрибутор будет проводить для партнёров обучение и участвовать в организации пилотных проектов.

«Появление в продуктовом портфеле Axoft системы хранения данных «Полибайт» - ещё один шаг в сторону усиления компетенций и расширения продуктовой линейки для ЦОД», - сказал Иван Перов, менеджер по развитию бизнеса RCNTEC, Axoft.

«В ближайшие годы отечественный рынок поставщиков СХД будет меняется, что связано в первую очередь с государственными инициативами: «Пакетом Яровой», Поручением Президента РФ о производстве в России оборудования и ПО для хранения данных. Все это создаёт благоприятные условия для развития рынка СХД и расширения отечественных производств. Уверен, «Полибайт» займет достойную позицию на рынке», — отметил Михаил Прибочий, генеральный директор компании Axoft.

«Мы активно развиваем продукт нового типа в данном классе: горизонтально-масштабируемое решение, позволяющее строить облако любых масштабов в собственных центрах обработки данных. Среди ключевых преимуществ СХД «Полибайт» — эффективность и простота работы с большими объёмами данных, что играет решающую роль при выборе продукта. Именно сотрудничество с таким крупным дистрибутором, как Axoft, позволит нам усилить влияние на ИТ-рынке и охватить максимально широкий круг заказчиков», — сказал Денис Нештун, генеральный директор компании RCNTEC.

Заключение договора по СХД «Полибайт» стало первым этапом сотрудничества двух компаний. В будущем Axoft намерен развивать продажи и других решений RCNTEC, в том числе сервиса двухфакторной аутентификации AUTH.AS и системы мониторинга информационной безопасности COMPLAUD.

Программно-аппаратный комплекс «Полибайт» позволяет построить облачное хранилище объёмом до сотен петабайт и подходит для хранения любого трафика и данных. Это первая российская СХД с горизонтально-масштабируемой архитектурой и поддержкой всех современных протоколов, в том числе протокола S3, что позволяет уменьшить затраты на инфраструктуру хранения данных и легко стоить высокомасштабируемы информационные системы. Решение соответствует требованиям Минкомсвязи. Включено в государственный реестр отечественного ПО.