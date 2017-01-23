«Юмакс» перевела онлайн-сервисы на платформу «Облакотеки»

Компания «Юмакс» перенесла ресурсы Maximumtest и Propostuplenie на платформу «Облакотеки», за счет чего сократила стоимость аренды аналогичного сервера для веб-ресурсов на старом хостинге AWS (Amazon web services). Об этом CNews сообщили в «Облакотеке».

«Юмакс» обратилась к услугам «Облакотеки» с целью обеспечить соблюдение требований законодательства по трансграничной обработке персональных данных, а также из-за необходимости проведения финансовых расчетов в российском денежном эквиваленте, что было невозможно при использовании «облака» amazon.com.

В результате сотрудничества на платформу «Облакотеки» мигрировал ресурс Maximumtest.ru, который является визитной карточкой и общей точкой входа для клиентов компании «Юмакс», а также онлайн-сервис Propostuplenie.ru, использующийся для организации образовательных форумов «Навигатор поступления» в нескольких городах России. Портал является точкой входа для всех российских вузов, желающих принять участие в форуме, а также для тех, кто хочет посетить выставку.

Для организации миграции на площадке «Облакотеки» был предварительно развернут виртуальный сервер на базе Ubuntu 14.04, установлен и настроен веб-сервер Apache и СУБД MySQL. После подготовки сервера была залита и протестирована сама веб-часть ресурса. Финалом работы был перенос базы данных старого ресурса на новый сервер и изменение записи DNS, ведущей на новый адрес сайта.

«“Юмакс” выбрала площадку “Облакотеки”, так как она полностью подходила по всем необходимым параметрам. Мы очень рады, что компания сделала выбор именно в нашу сторону, и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество», — отметил Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки».