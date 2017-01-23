Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD. Фото

Viewsonic представил короткофокусный проектор PX800HD, который вошел в состав новой серии проекторов ViewSonic PX. Как рассказали CNews в компании, новинка в первую очередь предназначена для домашних развлекательных приложений.

Проектор PX800HD обладает яркостью 2000 лм и точностью цветопередачи Rec.709, поддерживает технологию SuperColor для получения реалистичных цветов. Новинка имеет встроенные динамики с технологией SonicExpert. Ультракороткофокусный объектив проецирует изображение с диагональю от 100 до 120 дюймов при размещении проектора всего в нескольких дюймах от стены. Такой проектор идеально подходит для использования в качестве домашнего кинотеатра и центра мультимедийных развлечений. Viewsonic PX800HD имеет эффектный дизайн и обеспечивает изображение большого формата высокого качества.

Благодаря широким возможностям подключения, в том числе, RGB, HDMI, Video, S-Video, RS232, компонентному входу, USB и входу 12В, проектор может получать контент от различных источников. Собственное разрешение 1080p Full HD и два встроенных динамика 10 Вт позволяют получить универсальное решение для видеоразвлечений. Благодаря короткофокусному объективу проектор ViewSonic PX800HD избавляет от таких проблем как сложности c поиском места для домашнего кинотеатра в квартире, а также тени от посторонних предметов на экране.

В сочетании с экраном ViewSonic BrilliantColorPanel (заказывается отдельно) проектор PX800HD обеспечивает качество картинки, аналогичное ЖК-телевизору сверхбольшого размера. Экраны BrilliantColorPanel разработаны специально для ультракороткофокусных проекторов, они улучшают контрастность и качество изображения в освещенном помещении.

Короткофокусный проектор Viewsonic PX800HD

«Выпуск новой серии проекторов ViewSonic PX и конкретно модели PX800HD позволяет нам установить новые стандарты в области проекторов для развлечений, - сказал Александр Фролов, менеджер по продукции представительства Viewsonic в странах СНГ. – Поскольку PX800HD – это ультракороткофокусный проектор, его можно устанавливать самыми разными способами. Проектор позволяет не выделять дома специальную зону для домашнего кинотеатра, так что для просмотра видео не потребуется сложная инсталляция. Кроме того, мы оснастили PX800HD специальными технологиями для работы с цветом и звуком, такими как эксклюзивные технологии Viewsonic SuperColor и SonicExpert, обеспечивающими исключительно точное и четкое воспроизведение цветов и улучшенный звук».

Начало поставок проектора Viewsonic PX800HD в Россию запланировано на второй квартал 2017 г. О рекомендованной розничной цене будет сообщено дополнительно.