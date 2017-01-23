Услуга Dr.Web AV-Desk стала доступна клиентам CoreTech в Италии

Компания «Доктор Веб» объявила о развертывании интернет-сервиса Dr.Web AV-Desk компанией CoreTech — дистрибьютором ПО и ИТ-услуг в Италии. Благодаря новому сервису реселлеры CoreTech теперь поставляют своим пользователям «Антивирус Dr.Web», используя все возможности SaaS-модели, сообщили CNews в «Доктор Веб».

По информации компании, использование ПО в качестве услуги набирает популярность в Италии, и CoreTech является одной из компаний, активно внедряющих эти технологии в жизнь. Оценить возможности модели SaaS в области антивирусной защиты теперь могут многочисленные партнеры CoreTech и, конечно же, их клиенты.

«Важным фактором для нас является возможность обеспечить защитой также и реселлера посредством Dr.Web AV-Desk, а также то, что пользователь сам может приостанавливать действие услуги на период отсутствия активности, оплачивая таким образом только фактически необходимую защиту», — рассказал о своих впечатлениях Массимо Назини, коммерческий директор компании CoreTech.

«Внедрение прошло очень быстро, в том числе благодаря тому, что нам не нужно было ничего устанавливать на стороне сервера. Первые результаты говорят о том, что сервис прост в установке и не является тяжелым», — отметил со своей стороны Клаудио Аньезани, директор департамента канала продаж и технической поддержки CoreTech.

Специалисты компании уверены, что SaaS — единственное направление, в котором возможно развивать рынок, отметили в «Доктор Веб».