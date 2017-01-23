«Ростелеком» подключил по оптике астраханские турбазы

Компания «Ростелеком» подключила по оптическим линиям семь туристических баз, расположенных в Камызякском, Харабалинском и Ахтубинском районах Астраханской области. В рамках исполнения контрактов от магистральных линий до объектов проложено около 7 км волоконно-оптического кабеля. Туристические базы «Синяя птица», «Авалон», «Заволжье» получили возможность подключения благодаря интернетизации ближайших населённых пунктов в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), сообщили CNews в «Ростелекоме». В прошлом году УЦН-магистраль, построенная компанией в рамках проекта в Харабалинском районе, прошла в непосредственной близости от этих туристических объектов.

Александр Бондаренко, директор рыболовно-охотничьей базы «Синяя птица», заявил: «По последним данным, Астраханский регион посещают более 2,5 млн туристов ежегодно. Три четверти из них — это рыболовы и охотники, которых привлекает природа края. Они размещаются на туристических базах, расположенных в живописных уголках, “вдали от цивилизации”. Тем не менее, полностью абстрагироваться от привычной жизни наши гости не планируют. Конечно же, им нужна качественная связь и всевозможные интернет-сервисы. Высокоскоростной интернет по оптическим линиям, который компания “Ростелеком” предоставляет туристическим базам, делает отдых гостей нашего региона более комфортным и полноценным».

«Сегодня туристы, рыбаки и охотники, остановившиеся на подключенных нами базах отдыха, имеют скорость подключения до 100 Мб/с. Они могут пользоваться без ограничений любым контентом и осуществлять любые действия, посредством интернет-сервисов», — отметил Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала «Ростелекома».

В 2017 г. работа по подключению туристических баз Астраханского края продолжится. Согласно планам компании, благодаря дальнейшему развитию проекта «Устранение цифрового неравенства» возможность подключения к магистральной оптической линии получат ряд баз Камызякского и Приволжского районов. До конца полугодия «Ростелеком» планирует завершить работы на 10 туристических, рыболовных и охотничьих объектах.