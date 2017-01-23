Росреестр участвует в электронном межведомственном взаимодействии в соответствии с новым законом

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предоставила информацию по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Так, с начала года в Росреестр по СМЭВ поступило более 1,2 млн запросов сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщили CNews в Росреестре. С помощью СМЭВ происходит обмен сведениями между федеральными, региональными и муниципальными органами власти в электронном виде для оказания госуслуг. Взаимодействие ведомств по СМЭВ освобождает граждан от необходимости самостоятельно собирать документы для получения госуслуг.

Ведомство также предоставляет услуги в соответствии с 218-ФЗ через сервис прямого доступа к информационным системам Росреестра. С помощью сервиса ряд кредитных организаций и девелоперских компаний подают заявки на получение услуг Росреестра в электронном виде. Так, по данным сформированного в автоматическом режиме опроса информационных систем Росреестра с начала года через сервис в ведомство поступило более 2 тыс. заявлений на регистрацию прав.

Крупнейшим потребителем услуг ведомства посредством сервиса прямого доступа является Сбербанк — в рамках совместного проекта электронного взаимодействия Росреестра и банка по электронной регистрации недвижимости, приобретаемой в ипотеку.

Как отмечается, совместный проект Росреестра и Сбербанка позволяет гражданам и бизнесу при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка, без посещения ведомства или многофункционального центра «Мои документы» подавать документы на регистрацию перехода права в электронном виде. Эту операцию выполняют сотрудники Сбербанка с использованием специального электронного сервиса. При таком способе подачи документов срок получения услуги сокращается до 5 дней, а для физических лиц на 30% снижается размер госпошлины.

Возможность зарегистрировать недвижимость не выходя из офиса банка сегодня доступна в более 100 городах России.

«Совместный проект Росреестра и Сбербанка России направлен на расширение возможностей граждан и бизнеса по получению госуслуг. Электронное взаимодействие ведомства и банка выгодно для всех участников процесса. Для клиента банка такая форма обслуживания дает дополнительные удобства при получении кредита и экономит его время. Росреестр при таком взаимодействии развивает информационные технологии для оказания услуг в электронном виде, что исключает контакт с чиновником, а значит, минимизирует возможность коррупционных проявлений и риск мошеннических действий», — подчеркнул Андрей Приданкин, заместитель руководителя Росреестра.

«Благодаря взаимодействию с Росреестром мы упростили процесс регистрации прав на недвижимость, а также последующего снятия обременения. Теперь это можно сделать более чем в 600 отделениях Сбербанка по всей стране, во всех субъектах федерации, где проводятся ипотечные сделки и в более короткие сроки. С ноября 2016 года сервис подачи документов на регистрацию электронным способом по ипотечным сделкам Сбербанка доступен для наших партнеров — застройщиков и агентств недвижимости. Дальнейшее развитие системы выводит на новый уровень оказание услуг для наших партнеров, — заявил Николай Васев, управляющий директор, директор Управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка. — Используя единую автоматизированную систему, партнер и банк формируют пакет документов для регистрации в электронном виде, что позволяет снизить количество ошибок и ускорить процесс регистрации. В 2016 году Росреестром было зарегистрировано более 26 тыс. переходов прав собственности через интегрированную информационную систему прямого доступа, разработанную “Центром недвижимости от Сбербанка” (дочерней компанией Сбербанка). В 2017 году Росреестром уже принято от Сбербанка и зарегистрировано около 1 тыс. прав и обременений».