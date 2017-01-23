Решения Naumen включены в реестр импортозамещения «Ростелеком»

В декабре 2016 г. компания Naumen одна из первых успешно прошла значительно более требовательную процедуру оценки на соответствие критериям импортозамещения, чем это было необходимо для включение в реестр Минкомсвязи. В конце 2016 г. в главном центре разработок Naumen в Екатеринбурге побывала выездная комиссия из «Ростелекома». В рамках визита была проведена всесторонняя оценка продуктов российского вендора на соответствие установленным «Ростелекомом» критериям для включения их в свой реестр импортозамещения. Согласно применяемой методике, оценка вендора производилась по балльной системе, предназначенной для производителя программного обеспечения.

По результатам работы комиссии Naumen получил высокую оценку, набрав 96 баллов из 100 максимально возможных. Подписан двусторонний акт о соответствии утвержденным критериям, и все основные продукты вендора внесены в реестр «Ростелекома» с указанием набранных баллов.

«Перечень передовых разработок отечественного производства, внесенных в реестр «Ростелекома», может служить надежным ориентиром для всех других крупных корпоративных заказчиков, – отметил Игорь Кириченко, исполнительный директор компании Naumen. – Процедура оценки «Ростелекома» очень скрупулезная и учитывает разные аспекты производства программных продуктов. Несмотря на то, что наши решения подверглись более глубокой проверке, чем это было при оценке для реестра Минкомсвязи, мы с первой попытки набрали высокое количество баллов, близкое к максимуму, что является свидетельством зрелости компании и полного соответствия всем критериям импортозамещения».

Результаты оценки доступны по ссылке: http://zakupki.rostelecom.ru/import_substitution/