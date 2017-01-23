«Рэйдикс» открывает официальное представительство в Южной Корее

Российский производитель SDI СХД «Рэйдикс» объявил об открытии официального представительства в Сеуле, Южная Корея. Как рассказали CNews в компании, RAIDIX Korea – это не только офис продаж и основная точка входа для партнеров и конечных клиентов в стране, но и центр комплексной технической поддержки систем на базе ПО RAIDIX.

Открытие офиса состоялось в партнерстве с корейским системным интегратором ITServices, специализирующимся на поставке систем хранения данных. Сейчас в южнокорейском представительстве «Рэйдикс» работает 5 сотрудников — менеджеров по развитию бизнеса и технических специалистов. В связи с увеличением спроса на решения RAIDIX в ближайшем будущем планируется расширение штата в части предпродажи и сопровождения СХД.

По мнению директора по развитию международного бизнеса «Рэйдикс» Анны Беловой, «собственное представительство в Южной Корее позволит укрепить традиционно сильные позиции «Рэйдикс» в регионе и наладить прямой диалог с заказчиками в государственном и корпоративном секторе».

Специализированные решения RAIDIX для видеонаблюдения находят применение в ИТ-службах крупнейших корейских городов (Йонъин, Кванмён и др.), вытесняя конкурентов верхнего ценового сегмента за счет технических и коммерческих преимуществ. В данный момент ведутся переговоры с крупнейшими компаниями Южной Кореи о поставке СХД RAIDIX AERO для обеспечения высокой производительности рабочих процессов, задач виртуализации и эластичного масштабирования существующей ИТ инфраструктуры.

Заказчики, использующие ПО RAIDIX для управления массивами и дисковыми полками высокой плотности, имеют возможность сократить расходы на оборудование и дорогостоящие кабельные соединения. При наличии жестких бюджетных рамок RAIDIX позволяет избежать привязки к конкретному производителю и выстроить высокоскоростную СХД на основе стандартных серверных комплектующих от различных вендоров.

«Благодаря своей гибкости и универсальной аппаратной совместимости решение RAIDIX призвано занять пустующую нишу на корейском рынке хранения данных, который на данный момент монополизирован индустриальными системами класса "А"», — отметил директор RAIDIX Korea Габриэль Канг.

Среди отличительных особенностей RAIDIX — неснижаемая производительность при обработке множественных параллельных потоков данных, высокая доступность, интеллектуальная приоритизация нагрузок и поддержка всех основных интерфейсов SAN и NAS.

«Рэйдикс» работает на корейском рынке с 2013 г. За прошедшие годы компания осуществила ряд внедрений СХД на средних и крупных предприятиях и в ряде государственных структур в Сеуле и регионах Южной Кореи.