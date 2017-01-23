Kupibilet.ru автоматизировал выплаты компенсаций за задержки авиарейсов

Российский сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru предложил автоматические компенсации за нарушение времени вылета. Пассажиры, совершившие перелет по территории ЕС, а также через территорию Европы на самолетах европейских авиакомпаний, могут рассчитывать на компенсацию в случае задержки на 3 часа и более по вине перевозчика. Максимальная выплата составляет €600. Подробные правила прописаны в Регламенте Европейского Парламента (ЕС) № 261/2004, сообщили CNews в Kupibilet.

По данным Делового авиационного портала, ежедневно в Европе выполняется около 30 тыс. рейсов. По оценке сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru, около 3,8% из них вылетают с задержкой. На каждом рейсе — в среднем 200 пассажиров. Это означает, на компенсацию могут претендовать около 200 тыс. пассажиров ежедневно.

«Но далеко не все обращаются за компенсацией из-за неудобства. Кто-то не хочет ввязываться в судебные тяжбы, другие считают, что услуги, которые предоставила авиакомпания в аэропорту (питание, трансфер, связь, гостиницы, хранение багажа), и есть компенсация», — отметили в Kupibilet.

Тем, кто купил билеты на Kupibilet.ru, необходимо дать согласие на обработку своих данных и поставить электронную подпись, чтобы получить компенсацию.

«Мы работаем с авиакомпаниями и пассажирами напрямую, поэтому и консолидировали юридические сервисы для защиты наших клиентов. Это позволяет быстро оформить компенсацию, обрабатывать большой поток заявок. Вы не несете никаких финансовых рисков. Если дело не выиграно в суде, не нужно ничего платить», — заявил Сергей Аносов, директор по продукту Kupibilet.ru.

«Перед запуском [сервиса — прим. CNews] проверили рейсы, выполненные за последний месяц, текущие рейсы. Уже начали предлагать нашим клиентам возможность получения компенсаций. В марте начнем проверку ранее выполненных рейсов. Наши пользователи смогут получить компенсацию, даже если летали 3 года назад», — утверждают в Kupibilet.

От начала работы над заказом до получения средств на счёт проходит от 20 до 105 дней, в зависимости от авиакомпании.

«Позже мы подключим функцию “проверить свой рейс” — возможность получения компенсации для всех авиапассажиров, вне зависимости от того, у кого были куплены билеты», — добавил Сергей Аносов.