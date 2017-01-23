ENI расширяет адаптивное управление Aspentech для оптимизации активов

Aspen Technology объявила о том, что ENI S.p.A. применил решение Aspen DMC3 с технологией адаптивного управления технологическим процессом (Adaptive Process Control) для достижения высокой производительности на различных производственных предприятиях. Как рассказали CNews в компании, ENI внедрила программное решение Aspen DMC3 на НПЗ в Санназзаро, достигнув эффекта, исчисляемого миллионами долларов в год за счет усовершенствованного управления процессом (АРС) при сокращении расходов на внедрение и эксплуатационное обслуживание.

Когда ENI построила новый важный технологический объект на НПЗ в Санназзаро - ENI EST Slurry Unit, оказавший влияние на работу всего НПЗ, Aspen DMC3 быстро вернул все приложения APC на уровень максимальной производительности в условиях ограниченных инженерных ресурсов. ENI удалось расширить количество APC, внедрив такие системы на вторичные вспомогательные технологические объекты, для получения максимальных экономических эффектов на всех НПЗ.

Адаптивное управление процессом (Adaptive Process Control), по сравнению с традиционной технологией APC, позволяет проводить пошаговое тестирование в фоновом режиме, не нарушая производственный процесс. Как следствие, высокоточные модели гораздо легче обслуживать, в то время как состояние технологического объекта изменяется с течением времени. Это помогает компаниям решать производственные задачи, устранять сложные и дорогостоящие проекты по перенастройке контроллеров, а также снижать стоимость новых проектов и увеличивать экономический эффект.

Ведущая в отрасли технология APC от компании Aspentech используется крупнейшими нефтегазовыми компаниями, такими как ExxonMobil, Chevron, Valero и ENI. Благодаря решениям aspenONE Advanced Process Control клиенты могут значительно увеличить производительность, снизить энергетические затраты, повысить выходы продуктов, поддерживать строгий контроль и снизить отклонения качества.

Клаудио Альбанезе, вице-президент по технологиям ENI, отметил: «Компания ENI стремится к устойчивости во всех инициативах компании и использует технологии, позволяющие оптимизировать наши заводы, максимизировать окупаемость инвестиций (ROI) и увеличить конкурентные преимущества. Технология Aspen DMC3 является выгодным вложением, окупаемость которого достигается в течение нескольких месяцев, при этом предлагая нам инструмент оптимизации процесса, который действительно обеспечивает устойчивую выгоду путем адаптации к меняющимся процессам, конъюнктуре рынка и экономическим целям».

Джош Фредберг, исполнительный вице-президент по продукции и маркетингу AspenTech, сказал: «Компания AspenTech рада поставлять решения, которые позволяют ведущим производителям, таким как ENI, разрабатывать и управлять пиковой производительностью APC в условиях ограниченных инженерных ресурсов. Программное решение Aspen DMC3 с адаптивной технологией управления процессом может быть быстро внедрено с быстрым получением экономического эффекта, который легко поддерживается на протяжении всего срока эксплуатации объекта».