Digis стал эксклюзивным дистрибьютором RGBLink в России

Digis объявила о том, что с января 2017 г. становится эксклюзивным дистрибьютором RGBLink в России и будет обеспечивать защиту проектов, а также всестороннюю поддержку своих партнёров на всех этапах работы.

RGBLink является одним из ведущих мировых производителей коммутационной техники и видеоконтроллеров. Оборудование компании известно в России и заслуженно пользуется уважением у клиентов.

Компания выпускает визуальные микшеры, масштабаторы и коммутаторы, презентационные видеопроцессоры, универсальные модульные видеопроцессоры, компактные видеокоммутаторы, консоли операторов, конвертеры видеосигналов, матрицы, оптические приёмо-передатчики и устройства управления светодиодными экранами.

Компания предоставляет удачное соотношение «цена/технические характеристики», широкий модельный ряд, законченные решения (в том числе для светодиодных стен), именно это требуется интеграторам.

Одно из основных преимуществ видеоконтроллеров и масштабаторов RGBlink —это программное обеспечение XPOSE под Windows, iOS и Linux. По данным Digis, удобству и широте функциональности оборудование RGBLink занимает лидирующие позиции в отрасли и является ориентиром для остальных участников рынка.