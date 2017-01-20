«Ростелеком» подготовил портал госуслуг к записи детей в первый класс

«Ростелеком» — единый национальный оператор инфраструктуры электронного правительства — провел комплекс работ по умощнению информационной системы «Зачисление в 1 класс» на Едином портале госуслуг gosuslugi.ru. В промышленную эксплуатацию введена группа виртуальных серверов, развернутых на базе Национальной облачной платформы и Центра обработки данных «Ростелекома». Модернизирована структура связи электронной госуслуги, увеличена пропускная способность каналов связи технической инфраструктуры. Все эти работы проведены в связи со стремительным ростом числа зарегистрированных пользователей портала госуслуг на Среднем Урале и, как следствие, прогнозируемым увеличением числа электронных заявлений от родителей в 2017 г., сообщили CNews в «Ростелекоме».

«В настоящее время в Свердловской области проживает свыше 1,2 млн “электронных граждан” — зарегистрированных пользователей на едином портале госуслуг. По данному показателю Средний Урал — на первом месте среди других регионов УрФО и Пермского края, — рассказал Вадим Макаров, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома». — В прошлом году с портала госуслуг в Екатеринбурге было подано более шести тысяч заявлений. В этом году мы ожидаем рост числа электронных заявлений от родителей».

«Существует несколько способов подачи заявлений в 1 класс, но самый удобный, на мой взгляд, это запись через портал госуслуг. В прошлом году ресурс показал высокую работоспособность и выдержал нагрузку, которая пришлась на первые 15 минут 1 февраля. По данным связистов, в первые 15 минут через портал госуслуг было подано 50% всех заявлений. С часу ночи до четырех нагрузка стремительно шла на спад и к утру прекратилась. Отмечу, что ажиотаж наблюдался только в отношении небольшого числа учебных заведений Екатеринбурга. Электронная запись в школы Екатеринбурга будет открыта: для детей, проживающих на закрепленной за школой территории до 30 июня 2017 года; для детей, не проживающих на закрепленной за школой территорией с 1 июля по 5 августа 2017 года», — отметила Екатерина Сибирцева, начальник Управления образования Екатеринбурга.

Как и в прошлом году, «Ростелекому» в ближайшие дни предстоит провести нагрузочные испытания, чтобы убедиться, что портал готов обеспечить прием заявлений от родителей будущих первоклассников в полном объеме. Ближе к 1 февраля электронная услуга будет поставлена на дополнительный мониторинг с целью предотвращения и своевременного обнаружения инцидентов.

В этом году расширены возможности услуги — заявители впервые смогут указать льготы (при их наличии). По информации «Ростелекома», прием заявлений на портале госуслуг будет осуществляться с 1 февраля по 30 июня 2017 г. Услуга «записи в школу» доступна только с персонального компьютера и/или ноутбука и не доступна с мобильного телефона/смартфона. Для подачи заявлений в электронном виде заявителю необходимо предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг, получить личный пароль и логин для доступа в раздел «Личный кабинет пользователя».