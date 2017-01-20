«Первый БИТ» завершил проект автоматизации Дирекции единого заказчика-застройщика Минздрава РФ

«Первый БИТ» объявил о завершении проекта по автоматизации кадрового учета и расчета заработной платы в Федеральном казенном учреждении «Дирекция единого заказчика-застройщика» (ФКУ «ДЕЗЗ») Министерства здравоохранения Российской Федерации. Как рассказали CNews в компании, в результате внедрения проекта возросла точность ведения учета, скорость составления отчетов увеличилась в два раза.

ФКУ «ДЕЗЗ» ведет строительство и реконструкцию объектов здравоохранения федерального и регионального значения. В частности, организация выполняет функции государственного заказчика по строительству «Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» в Москве и «Федерального центра трансплантации почки и диализа» в городе Волжском Волгоградской области.

Федеральному казенному учреждению «Дирекция единого заказчика-застройщика» требовалось внедрение современного программного решения, которое позволило бы автоматизировать процессы кадрового учета и расчета заработной платы. В качестве интегратора была выбрана компания «Первый БИТ», предложившая для решения поставленных задач программу «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8».

«Заказчик обозначил нам условие выполнить поставленные задачи в сжатые сроки», – сказал Павел Фоминых, руководитель центра по бюджетному учету «Первого БИТа». «За три месяца специалисты компании-интегратора перенесли данные для кадрового учета и расчета среднего заработка, отпусков и больничных сотрудников ФКУ «ДЕЗЗ» из ранее использовавшихся систем в «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», произвели все необходимые настройки и провели обучение пользователей».

«В результате внедрения системы «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» у нас появилась возможность автоматически формировать реестры на выгрузку в банк, через который происходит выплата заработной платы, осуществлять автоматический экспорт/импорт по лицевым счетам сотрудников, – сказала Надежда Преснякова, главный бухгалтер ФКУ «ДЕЗЗ». – Также было настроено автоматическое формирование проводок по начисленной заработной плате, удержаниям, исчисленному НДФЛ и начисленным страховым взносам с последующей выгрузкой в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Особенностью проекта стал автоматический расчет заработной платы для сотрудников, проходящих обучение или переквалификацию.

«По роду деятельности мы часто направляем сотрудников на повышение квалификации с частичным отрывом от производства. Используемый ранее метод расчета оплаты требовал больших трудозатрат и мог привести к ошибке, – сказала Ирина Федоненкова, главный эксперт отдела бухгалтерского учета ФКУ «ДЕЗЗ». – Теперь заработная плата рассчитывается быстро и точно. Внедрение системы позволило сократить время на ведение учета персонала и расчет заработной платы примерно на 50%. Также повысилась лояльность и доверие персонала, что способствует созданию хорошей репутации нашего предприятия на рынке труда».