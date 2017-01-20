HP объявила об удвоении числа заказчиков печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press

HP Inc. объявила о новых установках цифровой печатной машины HP Indigo 20000 Digital Press заказчиками по всему миру. Как рассказали CNews в компании, с момента проведения выставки Drupa 2016 количество установок этой машины выросло более чем в два раза, и теперь данная модель используется на шести континентах, что подчеркивает важнейшую роль HP в популяризации цифровой печати среди производителей упаковки и этикеток.

HP также объявила о начале продаж решений для производства упаковки, представленных на выставке Drupa 2016: HP Indigo Pack Ready Coating и HP Bulk Solvent Ink System.

Технология Pack Ready Coating, помогающая клиентам решать проблемы производства высококачественной упаковки (например, реторт-пакетов), стала первым коммерчески доступным решением в экосистеме HP Indigo Pack Ready. Теперь OEM-производители могут разрабатывать специализированные принтеры для нанесения маркировки и штрихкодов, используя преимущества системы HP Bulk Solvent Ink System, среди которых превосходное качество печати, низкая стоимость отпечатка и минимальная необходимость вмешательства пользователя в производственных средах.

«Устойчивый спрос на небольшие партии упаковки, отвечающей уникальным потребностям заказчика, приводит к смене парадигмы во всей отрасли, поэтому производители ищут решения, которые позволят сохранить прибыльность, — сказал Алон Бар-Шани (Alon Bar-Shany), генеральный менеджер подразделения Indigo, HP Inc. — Ведущие производители по всему миру выбирают проверенные продукты HP для печати на упаковочных материалах и ярлыках: машину HP Indigo 20000 и такие комплексные решения, как Pack Ready Coating и HP Bulk Solvent Ink System. Эти продукты позволяют преуспеть на современном рынке упаковки».

«Клиентам ColorMasters нужны небольшие партии упаковки, которая отвечает их специфическим требованиям и позволяет ускорить вывод товаров на рынок. С прежним оборудованием мы не могли предложить этого без чрезмерных затрат, — сказал Марк Пфайффер (Mark Pfeiffer), директор по продажам, ColorMasters LLC. — Печатная машина HP Indigo 20000 Digital Press значительно упростила весь процесс производства благодаря простой и быстрой печати макетов. Она позволила нам повысить маржу, сократив объем отходов и время подготовки, а также открыла доступ к ряду новых высокодоходных направлений».

REN-FORM — типография с 25-летним опытом приобрела HP Indigo 20000 (первую на территории южнее Сахары) для своего подразделения REN-FLEX, занимающегося производством гибкой упаковки. Главной целью компании было расширить предложение по специализированной печати на ярлыках, включая печать на формованных ярлыках, гибкой упаковке и персонализированный брендинг.

Шведская компания Scandiflex, занимающаяся производством гибкой упаковки, приобрела HP Indigo 20000. В компании считают, что спрос на цифровую печать растет, поскольку все больше производителей и дизайнерских агентств начинают осознавать ее преимущества.

Производитель упаковки Digital Packaging Innovations Ltd из Кении приобрел HP Indigo 20000 Digital Press. Она стала первой цифровой печатной машиной в компании и должна упростить выход на новые рынки. Печатная машина была дополнена решением для комплексной финишной обработки DIGICON 3000 от AB Graphics.

Seikou, один из крупнейших производителей гибкой упаковки в Японии, установил свою третью HP Indigo 20000. Благодаря данной модели компания может сочетать высокое качество печати и конкурентоспособные цены с мелкосерийным производством и быстрой окупаемостью, а также расширять свои возможности по выходу на новые рынки.

Green Love, крупная кондитерская компания в Китае, установила первую в стране HP Indigo 20000 Digital Press и смогла наладить производство упаковки для своей продукции, отказавшись от услуг внешних поставщиков. Компания также собирается использовать цифровую технологию для печати рекламы на упаковке своей продукции, что с учетом размера целевой аудитории открывает огромные рыночные возможности.

Nanogruppe, производитель гибкой упаковки для пищевой и медицинской промышленности и Мексики, приобрел HP Indigo 20000, чтобы получить ряд преимуществ, включая быстрое тестирование и выпуск новых продуктов, сокращение запасов материалов, а также расширение возможностей версирования (например, локализации). Компания также подумывает о расширении бизнеса путем выхода на рынки Северной и Южной Африки.

Эти и многие другие заказчики используют HP Indigo 20000 Digital Press для производства широкого ассортимента ярлыков и упаковки в очень сжатые сроки (дни вместо недель), предоставляя клиентам готовую продукцию в нужном объеме и точно вовремя. Данная модель поддерживает расширенную цветовую палитру, автоматическое согласование красок и технологию One Shot Technology для достижения неизменно высокого качества.

HP Indigo Pack Ready Coating — первое коммерчески доступное решение в экосистеме HP Indigo Pack Ready. Оно позволяет использовать материал, который был запечатан с помощью машины HP Indigo, а затем заламинирован, для производства высококачественной гибкой упаковки (например, реторт-пакетов). Реторт-пакеты для упаковки термически обработанных продуктов питания — самое быстро растущее направление отрасли гибкой упаковки. Благодаря технологии Pack Ready Coating теперь изображение на такие пакеты можно наносить с помощью цифровых печатных машин.

«Мы начали тестировать систему HP Indigo Pack Ready Coating несколько месяцев назад, и больше всего нас интересовало, как эта новая технология могла бы помочь нам создавать инновационную продукцию и одновременно сократить время вывода продуктов на рынок для наших клиентов, — сказал главный технический директор Wipf AG. — Наши клиенты уже успели оценить качество реторт-пакетов с цифровыми отпечатками, и мы убеждены, что новая технология Pack Ready Coating, дополненная возможностями машины HP Indigo 20000, изменит правила игры во всей отрасли».

В системе HP Bulk Solvent Ink System, которая также поступила в продажу, используется надежная технология HP Thermal Inkjet 2.5 Printhead Technology, которая предназначена для крупнотиражной печати маркировки/штрихкодов на упаковочных материалах и обеспечивает максимально четкую печать мелких символов. В системе HP Bulk Solvent Ink System используется новый удобный картридж и картридж с краской объемом 400 мл, что позволяет свести к минимуму техническое обслуживание, максимально увеличить время бесперебойной работы и снизить совокупную стоимость владения.

Модульная система, надежные компоненты, справочная документация и инженерная поддержка позволяют OEM-заказчикам HP разрабатывать принтеры для печати маркировки и штрихкодов, которые отличаются повышенной гибкостью конфигурации и могут выводиться на рынок быстрее при минимальных затратах. Новая система HP Bulk Solvent Ink System была разработана в сотрудничестве с Inc.jet и HSA Systems.