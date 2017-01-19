Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки

Телекоммуникационный оператор МТС подвел итоги праздничных продаж (с 10 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г.) в собственной рознице в республике Мордовия. Самыми популярными «новогодними» смартфонами среди жителей Мордовии стали 4G-гаджеты, на которые пришлось более 70% продаж умных телефонов, сообщили CNews в МТС.

При этом спрос на LTE-смартфоны и LTE-планшеты в рознице оператора вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными, как и год назад, стали смартфоны для 4G-серфинга стоимостью от p5 тыс. до p10 тыс., на которые пришлось 46% продаж. В новогодний период возросла популярность более дорогих устройств среди жителей Мордовии — так, продажи 4G-смартфонов стоимостью от p10 тыс. до p15 тыс. выросли более чем в два раза. Лидерами новогодних продаж стали устройства от Samsung (75%), Apple (11%) и Alcatel (9%).

В отличии от LTE-смартфонов, выбирая планшет для работы в сети 4G жители Мордовии, предпочитали доступность — на гаджеты в ценовом сегменте от p1,5 тыс. до p5 тыс. пришлось 69% новогодних продаж. В топ-3 также вошли устройства от p5 тыс. до p9 999 (14%) и гаджеты стоимостью от p15 тыс. (12%).

Приходя в розничную сеть МТС в Мордовии, жители региона приобретали не только современные смартфоны, планшеты и сопутствующие аксессуары, но и комплекты спутникового ТВ МТС. В новогодний период продажи спутникового ТВ МТС увеличились более чем в полтора раза по сравнению с предшествующим месяцем, отметили в операторе.

«Активное развитие 4G-cети, расширение географии присутствия салонов под брендом МТС на территории региона и, безусловно, широкий выбор устройств в нашей рознице привели к ожидаемым результатам — в канун Нового года жители Мордовии пришли за высокотехнологичными подарками. Уверен, что каждый, кому Дед Мороз принес современный гаджет или спутниковую тарелку, по достоинству оценит все возможности высокоскоростного интернет серфинга в LTE-сетях МТС и качество ТВ-картинки в любой точке региона», — заявил директор МТС в Мордовии Максим Семенов.

В салонах МТС представлен широкий спектр оборудования мировых производителей, в том числе с поддержкой LTE, брендированные смартфоны, модемы и роутеры МТС, большой выбор аксессуаров, специальные акции и предложения. Также посетители салонов МТС могут перевести денежные средства, погасить кредиты, оформить банковские карты, приобрести страховые полисы, авиа- и железнодорожные билеты, забронировать туристические путевки, подключить спутниковое ТВ, получить обслуживание и консультацию специалиста.

Офисы обслуживания МТС в Мордовии представлены в таких населенных пунктах, как Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Зубово Поляна, Темников, Ардатов, Краснослободск, Инсар, Кемля, Дубенки, Торбеево, Атяшево, Атюрьево, Большие Березники и других.