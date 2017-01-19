В «Магазине доменов» Reg.ru появились инструменты массового редактирования лотов

Российский регистратор доменов Reg.ru представила обновлённый сервис «Магазин доменов». Новый функционал призван сэкономить время пользователей и уменьшить количество рутинных задач, связанных с продажей доменов, сообщили CNews в Reg.ru.

«Магазин доменов» Reg.ru работает уже на протяжении 5 лет и является прозрачным сервисом для продажи доменов на российском вторичном рынке. Любой пользователь может выставить лот на продажу в «Магазине доменов». Единственное условие — домен должен находиться на обслуживании в Reg.ru. Все сделки на площадке проводятся в рамках юридических норм, а продуманные безопасные алгоритмы сводят к минимуму риски со стороны и покупателя, и продавца, утверждают в регистраторе.

В последнем обновлении в функционал магазина были добавлены инструменты для работы с большим количеством доменов. Теперь пользователи могут экспортировать и импортировать списки лотов в «Магазин доменов Reg.ru», не тратя лишнее время на добавление вручную. Для удобства пользователей при импорте и экспорте данных используется распространённый текстовый формат CSV, предназначенный для представления табличных данных.

Кроме того, в «Магазине доменов» появилась возможность массового редактирования лотов. Клиенты, которые продают большое количество доменов, смогут добавить описание или исправить цену и теги сразу для всех лотов, где это необходимо. А благодаря обновлённой системе уведомлений, в случае поднятия ставки или отказа от неё, на почту пользователя придёт оповещение.

«Создание цивилизованного вторичного рынка доменов является одним из приоритетных направлений для компании. Расширение функционала и создание по-настоящему удобного сервиса — это реальные шаги для повышения доверия к “Магазину доменов” Reg.ru среди пользователей и увеличения его популярности. Внедрение функций массовой работы с доменами поможет клиентам не тратить слишком много времени на рутинные операции и сосредоточить внимание на поиске новых клиентов и развитии бизнеса», — рассказал генеральный директор Reg.ru Алексей Королюк.