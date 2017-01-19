UBS и EPAM заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве для внедрения инноваций

EPAM Systems объявил о заключении нового многолетнего соглашения с UBS AG. Как рассказали CNews в компании, на протяжении последних девяти лет UBS и EPAM сотрудничали в рамках совместных инновационных проектов, которые помогли UBS стать мировым лидером в создании передовых финансовых продуктов и услуг.

Новое соглашение оценивается в более чем $300 млн и нацелено на поддержку стратегической программы UBS по сокращению затрат. Стремление UBS к повышению эффективности позволит EPAM сохранить фокус на разработке комплексных инновационных решений, которые сокращают время вывода на рынок новых продуктов и услуг и увеличивают отдачу от вложений в технологии.

Майк Дарган, руководитель группы информационных технологий, UBS, отметил: «За последние девять лет EPAM превратился в нашего ключевого поставщика. Тесно взаимодействуя с UBS и неизменно обеспечивая производительность и качество решений, EPAM помогает нам соответствовать ожиданиям наших клиентов. Мы с нетерпением ожидаем развития столь значимого сотрудничества в ближайшие годы».

Балаш Фейеш, старший вице-президент, содиректор по глобальному развитию бизнеса, EPAM, сказал: «Волна инноваций и регуляторные изменения в финансовой индустрии открыли для участников рынка новые серьезные возможности и задачи. На всем протяжении длительного партнерства с UBS мы помогали банку ускорить внедрение инноваций для поддержки роста и создания масштабируемых платформ, эффективно используя при этом наши компетенции в сферах цифрового дизайна и управления благосостоянием и обеспечивая возможность быстро реагировать на изменения на рынке и в требованиях регуляторов. Новое многолетнее соглашение с ведущим мировым поставщиком финансовых услуг наглядно показывает возможности EPAM в этой сфере бизнеса».

Партнерские отношения UBS и EPAM охватывают почти девять лет, десять стран и три континента и включают в себя создание множества бизнес-решений. Основной акцент в рамках нового многолетнего соглашения будет сделан на разработке и внедрении инноваций.