«Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии

Специалисты Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» установили две веб-камеры со сменным ракурсом в пешеходной зоне улицы Кабардинской г. Нальчика. Одна камера расположена в начале улицы на крыше здания кафе «Арбат», а вторая — возле кинотеатра «Победа», сообщили CNews в «Ростелекоме».

Установленные «Ростелекомом» камеры транслируют в режиме реального времени все происходящее в историческом центре столицы. Теперь жители республики и всей России в режиме онлайн могут смотреть все праздничные мероприятия, проходящие на Кабардинской, и просто любоваться местным «Арбатом», сидя у себя дома. Круглосуточная онлайн-трансляция с веб-камер доступна для всех желающих на сайтах elstream.ru/nalchik-foot-street/ и elstream.ru/nalchik-pobeda/.

«В настоящее время трансляции с веб-камер “Ростелекома” приобретают все большую популярность среди жителей республики, да и всей России, так как позволяют лицезреть красоты и события Кабардино-Балкарии. Всего нами организовано 15 систем видеотрансляции в различных районах по всей республике, в том числе камеры постоянного действия на Чегемских водопадах, на ледовом катке торгово-развлекательного центра “Галерея”, в Атажукинском саду, на площади Согласия, высотные веб-камеры в Приэльбрусье и другие».

Установка веб-камер и возможность трансляции видеоизображения является одним из некоммерческих проектов «Ростелекома», направленных на расширение социальной инфраструктуры города и республики, повышение уровня телекоммуникационного сервиса и предоставление возможности всем желающим наблюдать за жизнью республики в онлайн режиме.

В 2016 г. в столице КБР открыли пешеходную зону на «реконструированной» улице Кабардинской. Нальчикский «Арбат» — так теперь называется эта территория протяженностью 500 метров от улицы Кешокова до Ногмова.