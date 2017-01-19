«Ростелеком» построил сети GPON в 28 коттеджных поселках Ростовской области

«Ростелеком» объявил о завершении в 2016 г. работ по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в 28 коттеджных посёлках Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, общая протяженность сетей GPON составила более 160 км.

В результате проведенных работ техническую возможность подключения имеют более 7 тыс. домохозяйств. Жителям поселков доступен полный комплекс телекоммуникационных услуг: широкополосный доступ к сети интернет, интерактивное ТВ, домашняя телефония, видеонаблюдение и др.

Сегодня услугами связи «Ростелекома» по технологии GPON пользуются более 1000 абонентов Ростовского филиала, из них более 500 – интерактивным телевидением. Потенциал технологии позволяет наращивать пропускную способность в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов на многие годы вперед.

Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом, отметил: «GPON позволяет подключить абонента по персональному волоконно-оптическому кабелю, который заводится прямо в квартиру или частный дом. Это дает неоспоримое преимущество в скорости интернета по сравнению с другими технологиями, где оптика доходит только до дома, а внутри здания до квартир прокладывается обычный кабель».

Для посёлков и микрорайонов Ростова и области с преобладанием частной застройки технология GPON – оптимальное решение, способное обеспечить надёжность и качество услуг, а в дальнейшем – быстро адаптироваться под возрастающие потребности абонентов. Благодаря высокоскоростному доступу в интернет перед пользователями открываются неограниченные возможности для общения, просмотра видеоконтента, обеспечения безопасности дома.