Россотрудничество переходит на Alfa OS

Alfa Vision объявила о том, что Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, осуществило закупку лицензий отечественной операционной системы Alfa OS для оснащения собственных автоматизированных рабочих мест.

Как рассказали CNews в компании, рабочее место на базе Alfa OS включает в себя полный функционал для ежедневной работы сотрудников, а именно браузер, почтовый клиент, пакет офисных программ, специализированное программное обеспечение.

Заместитель руководителя Россотрудничества, Ирина Живихина сказала: «Alfa OS показала себя стабильной операционной системой, совместимой используемыми нами форматами файлов и приложений. Отсутствие высоких требований к вычислительной технике позволило установить Alfa OS на ПВЭМ прошлых поколений. Отдельно стоит отметить, что благодаря дружественному и привычному для пользователей интерфейсу, для перехода с операционной системы иностранного производства на Alfa OS не понадобилось отдельного обучения сотрудников Россотрудничества и системных администраторов».