MSI анонсировала новую линейку мобильных рабочих станций на базе Intel Core i7 и Nvidia Quadro

Корпорация MSI, мировой производитель компьютерного оборудования и решений, представила новую линейку мобильных рабочих станций с новейшим, седьмым, поколением процессоров Intel Core i7 и новыми видеокартами Nvidia Quadro. Новые мобильные рабочие станции MSI, оптимизированные для работы с виртуальной реальностью и приложениями САПР (CAD/CAM), являются современными решениями для профессиональной работы с ресурсоёмкой графикой и рендерингом, сообщили CNews в MSI.

WT73VR — мобильная замена десктопам с поддержкой VR-технологий

Мобильные рабочие станции MSI отличаются полноценной поддержкой VR-приложений. Модель WT73VR снабжена новейшей видеокартой Quadro P5000 и процессором Intel Core i7 или Xeon седьмого поколения. Топовая конфигурация позволяет WT73VR демонстрировать высокую производительность при работе в Autodesk Stingray и требовательных САПР-приложениях совместно со шлемом виртуальной реальности. Мобильная рабочая станция станет оптимальной платформой для разработки VR-контента, считают в компании.



WT73VR

WS63 — тоньше, легче и быстрее прежнего

В серии WS появилась новая лёгкая модель — WS63. Новинку отличают вес 1,79 кг, толщина 1,75 см и алюминиевый корпус в сочетании с привлекательным дизайном. По утверждению MSI, получив процессор Intel Core i7 седьмого поколения, WS63 стал «единственной мобильной рабочей станцией в мире с видеокартой Quadro P3000 6GB GDDR5».



WS63

С целью гарантировать стабильность WS63 под нагрузкой, MSI применила систему охлаждения MSI Cooler Boost Trinity, состоящую из трех вентиляторов и пяти тепловых трубок. Такая архитектура СО позволяет выводить тепло наружу несмотря на ограниченное внутренне пространство и ультратонкий корпус этой рабочей станции, подчеркнули в компании.

Новый сенсор отпечатков пальцев, которым укомплектована рабочая станция WS63, обеспечит дополнительный уровень защиты информации пользователя и позволит меньше волноваться о несанкционированном доступе к результатам работы.

WE72/62 — рабочие станции для каждого

В свою очередь, снабжённые новейшим процессором Intel Core i7 седьмого поколения и видеокартой Nvidia Quadro M2200 4GB GDDR5 мобильные рабочие станции серии WE послужат оптимальным выбором для начинающих профессионалов и пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном рабочем ноутбуке, указали в MSI.



WE72/62

Модель WE72 оснащена FHD-дисплеем диагональю 17,3 дюймов с частотой обновления экрана 120Гц и временем отклика матрицы 5мс, в то время как модель WE62 получила FHD-дисплей диагональю 15,6 дюймов. Таким образом, пользователи смогут подобрать ноутбук тех размеров, что наиболее импонирует их потребностям. Обе модели обладают системой охлаждения MSI Cooler Boost 3, обеспечивающей высокую производительность и стабильность системы во время многочасовой работы под нагрузкой.