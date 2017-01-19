Иркутские дорожники сократили расходы на 30% с помощью Omnicomm Online

Omnicomm Online объявила о том, что иркутская компания «Дорожник», занимающаяся строительством и ремонтом дорожного полотна Иркутской области с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online сократила расход горючего на 30%.

Внедрению мониторинга транспорта Omnicomm Online на автопарк компании предшествовал ряд факторов - переход от установленных норм расхода топлива к списанию по факту, борьба с хищением горючего и нецелевого использования техники в рабочее время.

Техник по учету компании «Дорожник» Илья Божуков отметил: «Спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online решили поставить, так как до него не было должного контроля водительского состава – мы отмечали случаи хищения топлива, на некоторых единицах завышался расход горючего, работы выполнялись не всегда должным образом. В совокупности все эти факторы и привели к тестовому оснащению нашего автопарка спутниковой системой мониторинга транспорта».

За месяц тестовой эксплуатации Omnicomm Online на 3 единицах спецтехники удалось скорректировать установленную норму расхода топлива в 3700 литров в меньшую сторону до 2800 литров это стало основанием для дальнейшего оснащения всего автопарка данным решением. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm на территории Иркутской области компания «Альянс Омникомм».

«Объединив весь автопарк, а это 150 единиц техники, в единую систему спутникового мониторинга наши ожидания оправдались. В первые 6 месяцев использования Omnicomm Online был пресечен ряд несанкционированных сливов топлива, выявлены и наказаны водители, систематически нарушающие правила ПДД, в частности скоростной режим. Также мы изменили условия оплаты труда, теперь водитель получает зарплату по факту выполненной им работы. Ежедневно диспетчер с помощью Omnicomm Online отслеживает рабочий день того или иного водителя, по результатам чего начисляется заработная плата. Внедрение данного решения позволило нам не только провести тщательный анализ работы и затем профилактических работ с водителями, но сократить расход топлива на 30%, в пересчете на деньги получается достаточно внушительная сумма», - добавил Илья.

«Сферы применения Omnicomm Online не знают границ от автомобильной промышленности до горной металлургии. Ежедневно наше решение экономит миллионы литров топлива во всем мире, позволяя собственникам автопарков получать оперативную и главное достоверную информацию о работе их транспорта в режиме реального времени», - прокомментировал Станислав Емельянов, заместитель генерального директора Omnicomm.