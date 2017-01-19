Huawei присвоила «Ай-Теко» статус высокоуровневого сервисного партнера

РАССЭ («Развитие систем связи и энергетики», входит в «Ай-Теко») объявила о получении статуса IV уровня сертификации Huawei. Как рассказали CNews в компании, высокоуровневый статус присвоен ИТ-компании в рамках Huawei Certified Service Program – партнерской программы в сфере услуг по поддержке сетевого оборудования.

Прохождение сертификации подтверждает профессионализм специалистов РАССЭ и открывает новые возможности самостоятельного и совместного с вендором участия в инсталляции систем любого уровня сложности и их последующей технической поддержке. Полученный статус расширяет продуктовый портфель ИТ-компании, а особые условия кооперации с Huawei позволяют разрабатывать нестандартное портфолио сервисных услуг и ценовых предложений для клиентов.

За годы работы подразделений «Ай-Теко» с ИКТ решениями и сервисами Huawei накоплен значительный опыт. Среди клиентов компании – банковские структуры, органы государственной власти и госучреждения, предприятия крупного бизнеса и сектора СМБ. В числе новых совместных историй успеха: создание ядра телекоммуникационной сети Волго-Вятского банка Сбербанка России; модернизация сети для центра информационных технологий Оренбургской области; внедрение сети передачи данных Национальной системы платежных карт.

«На сегодня компания РАССЭ входит в пул наиболее динамично развивающихся сервисных партнеров Huawei на российском рынке и имеет высокий статус сервисного партнера четвертого уровня. Команду «Ай-Теко» отличает большое количество обученных и сертифицированных технических специалистов, включая инженеров высшей квалификации HCIE, – отметил Иван Васин, заместитель директора по сервису Huawei Enterprise Business Group в России. – Успешное прохождение сертификации – закономерный шаг в развитии наших партнерских отношений. Надеемся реализовать еще не один крупномасштабный проект совместно с этой командой профессионалов».

«Мы гордимся штатом наших инженеров и сервисных специалистов, которые в ходе сертификаций, проектных внедрений и каждодневной технической поддержки систем снова и снова демонстрируют высокий уровень квалификации, профильных компетенций и глубокое знание оборудования и технологий Huawei, – сказал Константин Парфенов, управляющий директор компании РАССЭ. – В наших планах – дальнейшее наращивание экспертизы и проектной практики. В ближайшей перспективе мы намереваемся построить лабораторию для показа новых решений производителя ИКТ и повысить статус сервисного партнерства до максимально возможного пятого уровня».