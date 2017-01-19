Freecom представила новые компактные mSDD серии Maxx

Freecom (подразделение Mitsubishi Chemical Holdings Group) объявила о начале европейских продаж mSSD Freecom Maxx – компактных твердотельных накопителей для пользователей Mac и PC. Как рассказали CNews в компании, анонс высокопроизводительного и легкого SSD-накопителя замыкает линейку семьи жестких дисков и SSD-накопителей компании Freecom, все продукты которой имеют крепкий корпус из алюминия, а внешний вид характеризуется гладкой шлифованной металлической текстурой.

mSSD MAXX с памяти объемом 512 ГБ обеспечивает передачу данных со скоростью до 700 Мб/с, что делает его одним из самых быстрых портативных накопителей из доступных на рынке.

Баланс между портативным размером и производительностью, которая позволяет сильно снизить время ожидания чтения и записи данных, обеспечивается благодаря размеру и весу устройства: накопитель весит всего 72 г и его габариты составляют 91 мм x 57 мм и 10 мм.

Чтобы позволить владельцам Mac и PC насладиться улучшенным соединением, mSSD Maxx поставляется в комплекте с двумя кабелями для удобной и сверхбыстрой передачи данных: USB 3.1 Type-A на Type-C и USB 3.1 Type-C на Type-C.

Жесткий диск имеет формат файловой системы FAT32, что позволяет использовать его попеременно между компьютерами с операционными системами Windows и Mac без изменения формата. Если файл весит больше 4 ГБ, то программное обеспечение, поставляемое на диске, отформатирует его в формат HFS+ для Mac и формат NTFS для PC.

Жесткий диск поставляется с предварительно установленной программой Nero Backup для полного резервного копирования и восстановления функциональности системы, что позволяет пользователям диска легко планировать и организовывать процесс резервного копирования по дате и времени, сжимать файлы для экономии места или зашифровывать резервные копии с помощью пароля.

Жесткий диск mSSD Freecom Maxx 512GB имеет рекомендованную производителем розничную цену 229 евро и доступен с трехлетней гарантией от производителя и безлимитной технической поддержкой.