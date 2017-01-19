«Элар» оцифровала издания для Московской областной государственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской

«Элар» объявила о завершении проекта оцифровки краеведческих изданий для Московской областной государственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Как рассказали CNews в компании, периодика и литература, датированные 1920-1940 годами, теперь доступны читателям в Сети через сайт учреждения.

«Это третий этап проекта оцифровки краеведческих изданий, который мы выполнили для Московской областной государственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской, - сказал заместитель руководителя департамента по работе с библиотеками и вузами «Элар» Вадим Андренюк. - Завершена оцифровка подшивок газет и продолжена оцифровка литературы, выпущенной до 1945 г.».

Подшивки газет «Московский большевик», «Литература и искусство», «Правда», «Литературная газета» отсканированы на планетарных сканерах, проиндексированы по номерам и датам выпуска. Из электронных образов газет специалистами «Элар» сформированы PDF-издания с возможностью контекстного поиска по автоматически распознанным текстам. Редкие книги о Московской области, как естественнонаучного характера, так и историко-культурного, также были отсканированы, а их электронные копии конвертированы в формат PDF для того, чтобы пользователям было удобно изучать источники в цифровом виде.

«По завершении работ сотрудники библиотеки выразили специалистам корпорации благодарность за сохранность при сканировании особо ветхих книг с корешками на клеевой основе, которых было около половины от общего объема, - сказала руководитель проекта «Элар» Галина Горбунова. – Для нас действительно первостепенное значение имеет именно сохранность документов библиотек, и мы подбираем технологии и оборудование для выполнения всех наших проектов, опираясь в первую очередь на это требование. В обеспечении безопасности оригиналов также огромную роль играют процедуры контроля качества на каждом этапе работ и профессионализм операторов».