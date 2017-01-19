Asus представил 7.1-канальную звуковую карту ASUS Xonar U7 MKII. Фото

Asus объявил о выпуске новой компактной звуковой карты с усилителем для наушников Asus Xonar U7 MKII. Как рассказали CNews в компании, модернизированная версия известной Xonar U7, которая обеспечивает воспроизведение 7.1-канального звука высокого разрешения (192 кГц/24 бита).

В комплект поставки звуковой карты ASUS Xonar U7 MKII входит программный пакет Asus Sonic Studio для гибкой настройки звука с интуитивно понятным интерфейсом. Технология Sonic Radar Pro визуализирует все источники звука в шутерах от первого лица для обеспечения преимущества над виртуальными соперниками.

Звуковая карта Asus Xonar U7 MKII сохранила компактный размер оригинальной модели Xonar U7 с питанием от USB. Благодаря цифро-аналоговому преобразователю Cirrus Logic CS4398 (ЦАП) и технологии ASUS Hyper Grounding новая звуковая карта Xonar U7 MKII обладает высоким соотношением сигнал-шум (114 дБ), обеспечивая чистое звучание.

Обладая компактными размерами, звуковая карта Xonar U7 MKII занимает минимальное место на рабочем столе, при этом ее всегда можно взять с собой, поэтому владельцы ноутбуков могут наслаждаться отличным звуком в любой обстановке.

Звуковая карта Xonar U7 MKII подходит для игр и потоковой передачи мультимедиа: отдельный регулятор для наушников и микрофона позволяет пользователям мгновенно настраивать звук, не прерывая игру. Регулятор громкости также выступает в качестве переключателя мощности, благодаря чему пользователи могут переключаться между наушниками и внешней акустикой одним нажатием кнопки. Возможность подключения через USB-порт позволяет владельцам ноутбуков и настольных компьютеров моментально улучшать качество звучания.

Звуковая карта Asus Xonar U7 MKII

В комплект поставки звуковой карты Xonar U7 MKII входит программный пакет Sonic Studio, который предоставляет гибкую настройку всех нюансов звучания, включающий такие инструменты, как эквалайзер, балансировку звучания в отдельных каналах и др. В отличие от обычных аудиоутилит с многоэкранным интерфейсом, в которых настройка звука отнимает много времени, Sonic Studio имеет простой вид, а все необходимые элементы управления звуком размещены на одном экране, что делает настройку быстрой и легкой.

Программный комплекс Sonic Studio включает элементы управления для эксклюзивной технологии Sonic Radar Pro, которая позволяет визуализировать все источники звука в шутерах от первого лица, что дает конкурентное преимущество. Утилита Sonic Studio полностью совместима с Windows 10.

Соотношение сигнал/шум входа карты составляет 110 дБ, коэффициент гармоник + шум выхода (1 кГц) до 0,0006% (104 дБ), коэффициент гармоник + шум входа (1 кГц) до 0,001% (-100 дБ), диапазон частот (-3 дБ, 24 бит 96 кГц) <10 Гц — 46 кГц.