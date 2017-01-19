AOC представила 35-дюймовый изогнутый монитор Agon AG352UCG. Фото

AOC представила новый 35-дюймовый изогнутый монитор AG352UCG в линейке премиум-класса AOC Agon. Как рассказали CNews в компании, благодаря малому радиусу изгиба экрана в 2000 мм пользователь всегда будет в центре событий. Технология Nvidia VIDIA G-Sync гарантирует плавный игровой процесс без разрывов изображения, размытия и задержек в отработке пользовательских команд.

Разрешение UltraWide QHD (3440 x 1440 пикселей) позволяет добиться живой чёткой картинки на большом 35-дюймовом экране монитора. Поддержка специальных профилей (к примеру, AOC Shadow Control) и наличие особенностей, включая крепление для гарнитуры и ручку для переноски монитора, превращают его в настоящий профессиональный инструмент для киберспортсменов. Внешний вид AG352UCG можно настроить на вкус пользователя при помощи светодиодной подсветки, а эргономические возможности и технологии для защиты зрения помогут сохранить здоровье даже самым заядлым геймерам.

В мониторе AOC AG352UCG установлен 35-дюймовый (88,9 см) экран с матрицей VA и соотношением сторон экрана 21:9. Вогнутый экран придаёт изображению глубину, но не искажает его, а малый радиус изгиба усиливает этот эффект, что особенно заметно по сравнению с моделями с большим радиусом изгиба экрана.

Частота обновления экрана AOC AG352UCG – 100 Гц, модуль Nvidia VIDIA G-Sync способен синхронизировать её с частотой обновления графического процессора любой совместимой видеокарты Nvidia. Благодаря этому практически устраняются разрывы и подёргивание изображения, а также задержка в отработке пользовательских команд. Технология NVIDIA Ultra Low Motion Blur (ULMB) устраняет размытие в движении и задваивание изображения на экране монитора.

35-дюймовый монитор AOC Agon AG352UCG

Монитор и его стойку можно подстроить под индивидуальные потребности. Чтобы глаза пользвателя меньше уставали во время долгих игровых марафонов или киберспортивных матчей технология Flicker-Free подстраивает яркость подсветки экрана и уменьшает уровень его мерцания. А технология AOC Low Blue Light убирает из изображения потенциально вредное для зрения излучение в синей части спектра.

35-дюймовый монитор AOC Agon AG352UCG

Чтобы осанка пользователей не портилась от игр, в AG352UCG есть прочная и удобная стойка AOC Ergo Base с большим количеством различных настроек. С её помощью можно настраивать высоту и угол наклона экрана монитора, а также поворачивать его так, чтобы пользователь мог с комфортом устроиться за компьютером и избежать возникающих из-за неудобного положения болей в спине. При помощи специальной ручки для переноски AG352UCG легко можно взять с собой на LAN-вечеринку или отвезти на турнир, а выдвижное крепление для гарнитуры позволит аккуратно повесить её на время перерыва в матчах.

В Европе монитор AOC Agon AG352UCG появится в продаже в марте 2017 г., ориентировочная стоимость новинки 69980 руб.