Acronis представила новую версию ПО для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation

Acronis анонсировала новую версию решения для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation. Как рассказали CNews в компании, новый пакет включает в себя систему активной защиты от программ-вымогателей Acronis Active Protection на базе технологии блокчейн, функцию нотаризации данных Acronis Notary и возможность простого использования цифровых подписей для электронных документов с помощью Acronis ASign.

Acronis True Image - это решение для резервного копирования, в основе которого лежит технология Acronis Active Protection для предотвращение угроз пользовательским данным в режиме реального времени, автоматическое восстановление всех файлов и защиты резервных копий.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», в 2016 г. интенсивность атак с использованием программ-вымогателей увеличилась как минимум вдвое, в 11 раз выросло количество новых модификаций шифровальщиков, а средний размер требуемого злоумышленниками выкупа составил $300. По данным спецслужб, ущерб от программ-вымогателей в прошлом году превысил $1 млрд и ежедневно терялись данные тысяч людей. В 2017 г. риск потерь иннформации из-за программ-вымогателей только возрастает, и данные пользователей будут в еще большей опасности. Только использование современных средств защиты данных может остановить кибер-преступников. Acronis предоставляет максимальную защиту данных индивидуальных пользователей.

Для защиты данных своих пользователей Acronis выпускает новое поколение своего решения Acronis True Image для резервного копирования данных. Помимо всех данных пользователей на компьютерах с ОС Windows и Mac, данных с мобильных устройств с ОС iOS и Android , Acronis True Image обеспечивает резервное копирование профилей Facebook с возможность использовать алгоритм шифрования AES 256 для максимальной защиты данных. Система позволяет создавать резервные копии данных и хранить их в различных местах, включая внешние диски, сетевые устройства хранения данных и в безопасном облачном хранилище Acronis Cloud.

В Acronis True Image 2017 New Generation появился ряд принципиально новых и важных функций. Acronis Active Protection выявляет подозрительную активность на компьютерах и не дает вредоносным программам уничтожить пользовательские данные, их резервные копии, а также нарушить работу самого продукта для операционных систем семейства Windows. В основе технологии лежат поведенческие эвристики, которые выявляют подозрительную активность и предотвращают атаки программ-вымогателей. Такой подход вместе с интегрированным функционалом резервного копирования позволяет восстановить неограниченное количество файлов вне зависимости от их размера.

Acronis Notary создает уникальный сертификат на основе хеша файла, валидность которого потом можно проверить, так же, как и отследить историю любых внесенных изменений. Хеши сертификатов хранятся в базе данных блокчейн, позволяя пользователям в любой момент проверить целостность хранящейся информации. Это особенно важно для ценных документов вроде контрактов, медицинских карт и финансовой документации.

Acronis ASign позволяет сразу нескольким сторонам оформлять и подписывать электронные документы с использованием безопасной и открыто проверяемой цифровой подписи. Пользователи смогут защищать резервные копии подписанных подобным образом и верифицированных с помощью Acronis Notary данных – и все это в рамках одного надежного решения для резервного копирования.

«Решение Acronis True Image выбрали более 5 миллионов человек во всем мире, и мы отлично знаем, как обеспечить надежную защиту их данных и данных их семей, - сказал Сергей Белоусов, основатель и генеральный директор компании Acronis. – Благодаря технологии Acronis Active Protection, Acronis True Image 2017 New Generation является наилучшим решением для защиты данных от кибератак и представляет собой важное дополнение любому антивирусу, особенно - бесплатному или встроенному».

«Сегодня вредоносные программы-вымогатели превратились в одну из наиболее прибыльных статей нелегальных доходов злоумышленников. Но если несколько лет назад основной целью киберпреступников были домашние пользователи, то сегодня очень часто жертвами становится рабочие станции в организациях любого размера. Согласно данным опроса, проведенного IDC, 59% компаний обозначили вредоносные программы-вымогатели как одну из основных угроз», - отметил Денис Масленников, старший аналитик IDC Россия.

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», рассказал, как лучше защищать свои цифровые данные: «Сегодня вымогатели-шифровальщики – это одна из самых распространенных и самых неприятных проблем, с которой сталкиваются в Интернете как частные пользователи, так и компании. Жертвам шифровальщиков часто советуют никогда не платить преступникам, и в теории это верно, но на практике многие вынуждены идти на сделку, если они теряют доступ к бесценным для себя семейным фотографиям или ко всем текущим документам, без которых работа в офисе останавливается. Для надежной защиты от этой угрозы в первую очередь нужны две вещи: качественный защитный софт и система резервного копирования, позволяющая восстановить потерянные данные при самом плохом развитии событий. Так что появление на рынке системы резервного копирования Acronis – это хорошая новость».

Помимо описанных выше новых функций, Acronis True Image 2017 New Generation также обладает множеством других усовершенствований и инновационных компонентов. Это общий для всех устройств веб-интерфейс для доступа к данным удаленно и управления ими с поддержкой сенсорных экранов. Расширенные возможности для пользователей Mac: поддержка сетевых устройств хранения данных в качестве источников и точек хранения резервных копий; беспроводное резервное копирование данных с мобильных устройств на локальные носители компьютеров Mac с возможностью их просмотра; уже упомянутая нотаризация файлов и электронное подписание документов с помощью Acronis Notary и Acronis ASign, а также поддержка Mac OS X Sierra.

Полное резервное копирование данных на мобильных устройствах: поддержка шифрования данных с помощью AES-256, а также возможность просмотра и восстановления данных, хранящихся в облаке, с мобильного устройства. Инструменты резервного копирования и восстановления данных профилей Facebook: Просмотр, а также восстановление зашифрованных и хранящихся в защищенном облаке Acronis Cloud данных профиля Facebook как в существующем, так и новом профиле.