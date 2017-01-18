«Видеоинтеллект» представил систему видеоаналитики для ритейла

«Видеоинтеллект» объявил о разработке нового программного обеспечения для распознавания поведения покупателей в оффлайн-магазинах. Как рассказали CNews в компании, система не имеет аналогов на российском и мировом рынке видеоаналитики благодаря использованию новых методов нейронного глубокого обучения. Она позволяет распознавать готовность покупателя к покупке и его интерес к товару, а также заранее обезопасить себя от готовящейся кражи.

В августе 2016 г. началось масштабное годовое тестирование системы «Видеоинтеллект» в магазине спортивных товаров «Интерспорт», расположенном в городе Дубна. Цель - оценить эффективность ПО, понять его работу при различных сезонных загрузках магазина. Во все времена года меняется товарное предложение и его раскладка в зависимости от потребностей покупателей.

Система была интегрирована в имеющиеся в магазине камеры, а из оборудования были добавлены только вычислительный сервер и монитор для просмотра.

Помещение магазина имеет сложную конфигурацию, при которой менеджеры торгового зала не из всех точек физически могут просматривать зал. В таких случаях обычно нанимают дополнительных сотрудников, это затратнее, система «Видеоинтеллект».

После доработки мобильного приложения платформа «Видеоинтеллект» поступит в продажу. Система доставки сообщений в ПО менеджеров повысит эффективность работы персонала, потому что каждый сотрудник будет вовремя реагировать на интерес покупателей. В конце рабочего дня владельцу будет доступна статистика по работе его персонала с покупателями. В таком случае конверсия продаж увеличивается ориентировочно на 10%.

«В оффлайн-магазине программное обеспечение подобного типа установлено впервые, - сказал Андрей Бураков, директор магазина «Интерспорт» в Дубне. - Для ритейла оно имеет ряд преимуществ: благодаря использованию системы повышается лояльность и возвращаемость покупателей и увеличивается конверсия. Мы также получили отличный инструмент для оценки эффективности работы персонала и оптимизации штата».

«В настоящее время существует высокий уровень конкуренции между различными торговыми точками, поэтому владельцы принимают все возможные меры по оптимизации процесса торговли и повышению эффективности продаж. В мире тратятся миллионы долларов для того, чтобы найти решения по "умным" продажам в ритейле. В частности, этим активно занимается компания Amazon.com. Однако и Россия не отстает, во многих направлениях в области инновационных разработок мы даже опережаем мировые аналоги, - отметила Светлана Черткова, основатель и учредитель «Видеоинтеллекта». - Наша система «Видеоинтеллект» становится настоящим помощником для ритейлеров. Мы предлагаем эффективное решение нового поколения, и в нем по-настоящему заинтересованы многие крупные сетевые представители рынка, с которыми мы сейчас проводим переговоры».