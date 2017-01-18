ТД «Айсберри» автоматизировал работу склада на базе Logistics Vision Suite

Компания ant Technologies завершила проект внедрения системы управления складом Logistics Vision Suite на складе ТД «Асберри», российского производителя и поставщика мороженого. Об этом CNews сообщили в ant Technologies.

ТД «Айсберри» владеет широкой дилерской сетью и филиалами в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле, Самаре, Екатеринбурге, Казани. Развивает направление продажи собственной продукции в специализированных киосках и вендинговых автоматах.

Для поддержания роста бизнеса и повышения эффективности производства компания приняла решение об оптимизации деятельности и интеграции современных ИТ в инфраструктуру предприятия. Для достижения поставленных результатов было выбрано комплексное WMS-решение Logistics Vision Suite, которое было внедрено на складе-холодильнике общей площадью 1500 кв.м. Проект выполнили специалисты компании ant Technologies, которая специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации складов различной специализации.

По отзыву заказчика, выбор Logistics Vision Suite основан на высокой гибкости программы, способной настраиваться под задачи автоматизируемого объекта, вести учет любого товара с различными характеристиками и требованиями к обработке и хранению. В результате автоматизации склада под задачи заказчика была внедрена WMS-система Logistics Vision Suite на 18 рабочих мест, в качестве оборудования для штрих-кодирования выбраны устройства Zebra.

Благодаря совместной деятельности проектных команд ant Technologies и ТД «Айсберри» были описаны процессы, под которые производилась настойка LVS. В результате адаптации программы было разработано и интегрировано несколько алгоритмов размещения товаров, учитывающих их особенности и условия хранения (мороженое, полуфабрикаты, весовая продукция, ответственное хранение). Автоматизирована приемка неидентифицируемого товара, настроен контроль сроков годности по принципам FEFO, FIFO, налажен процедура сортировки отгружаемого товара по машинам, реализована возможность отгрузки продукции навалом и контейнерами и т.д. Произведена интеграция Logistics Vision Suite с корпоративной программой заказчика Navision. Персонал «Айсберри» прошел обучение для работы с установленным программным обеспечением и после ввода склада в эксплуатацию под управлением LVS приступил к самостоятельной эксплуатации системы.

В целом ТД «Айсберри» удовлетворен итогами проделанной работы. «Мы положительно оцениваем работоспособность установленной системы Logisitcs Vision Suite и работу специалистов ant Technologies. Мы смогли наладить безошибочную работу склада с различным товаром, повысить скорость обработки продукции, автоматизировать процессы, что обеспечивает полную прозрачность движения продукции и товарных остатков», — подвел итоги проекта Олег Бочаров, директор департамента логистики ТД «Айсберри».