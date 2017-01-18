На компьютерах агентства ЗАГС Красноярского края развернуты продукты Dr.WebTweet

«Доктор Веб» сообщил об успешном внедрении продуктов корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite в агентстве записи актов гражданского состояния Красноярского края. Как рассказали CNews в компании, выдачу сублицензий осуществила компания «Собиз».

Антивирусная система защиты ЗАГС Красноярского края, как органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, должна быть организована посредством антивирусного решения отечественного производителя и соответствовать всем установленным законодательным нормам. Во исполнение требований законодательства и для решения вопроса ежедневной защиты ИТ-инфраструктуры организации от вирусов и сетевых угроз более чем на 200 рабочих станциях агентства ЗАГС Красноярского края успешно развернуты продукты корпоративного антивирусного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite.

«До развертывания Dr.Web Enterprise Security Suite мы использовали бесплатное антивирусное ПО другого производителя, и в определенный момент качество детектирования угроз стало критически низким, — сказал начальник отдела ИТ агентства ЗАГС Красноярского края Александр Замараев. — После успешного тестирования и оценки качества защиты Dr.Web от шифровальщиков было принято решение охватить системой антивирусной защиты рабочие станции всех филиалов организации».