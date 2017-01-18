МТС запустила в Липецкой области сеть LTE-Advanced

МТС, телекоммуникационный оператор в России, объявила о развертывании в Липецкой области двухдиапазонной сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличивается до 100 Мбит/с. На данный момент связь LTE-A доступна в городе Грязи, сообщили CNews в МТС.

Сеть LTE-A охватывает железнодорожный вокзал, центральный городской рынок, центральные транспортные улицы, соцобъекты, а также ЗАГС, Грязинский городской центр культуры и досуга, базу скорой помощи и жилые кварталы. «Ускоренный» мобильный интернет дает возможность за считанные минуты скачивать фильм в HD-качестве, смотреть онлайн видеоролики в высоком разрешении и выполнять другие задачи.

В основе стандарта LTE-A лежит объединение LTE-частот, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, в результате чего скорость мобильного интернета может достигать 100 Мбит/с. Внедрение технологии LTE-A стало возможным благодаря запуску сети LTE на частоте 1800 МГц, которая дополнила существующие сети «четвертого поколения» в частотном диапазоне 2600 МГц, рассказали в компании.

«Развитие связи “четвертого поколения” входит в число приоритетных задач МТС в Липецкой области. Запуск LTE-A стал очередным этапом этой работы. Удобство технологии заключается в том, что она не уступает в скорости проводному домашнему интернету, но при этом позволяет оставаться мобильным и пользоваться связью не только дома, но и там, где нет проводного интернета, — заявил директор липецкого филиала МТС Александр Мудрецов. — В 2017 году мы продолжим расширять LTE-покрытие в регионе, а также развивать сеть LTE-A. Востребованность мобильного 4G-интернета среди жителей региона очевидна: в 2016 году трафик в сетях “четвертого поколения” вырос вдвое».

Как отмечается, МТС активно развивает сети связи в Липецкой области. Сегодня воспользоваться 4G-сетью оператора могут жители более 30 населенных пунктов региона с общим населением около 800 тыс. человек. МТС развивает сеть LTE в регионе в диапазонах 2600 МГц и на «голосовых частотах» 1800 МГц, которые дают сильный сигнал, способный проникать даже сквозь бетонные стены зданий.